Festival Brutal Assault nabídne přes 160 kapel i opatření proti vedru

V barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku začíná 29. ročník festivalu extrémní hudby Brutal Assault, skončí v noci na neděli. Nabídne více než 160 kapel a doprovodný program. Pořadatelé očekávají desetitisíce návštěvníků, mají připravená také opatření proti vedru. ČTK to řekl mluvčí festivalu Vojtěch Sedlák. Policie z preventivních důvodů posílí hlídky nejen v areálu, ale také v okolí Josefova, očekává problémy v dopravě.
"Pitná voda v areálu je zdarma, návštěvníkům jsou k dispozici také mlžítka a maximálně jsme rozšířili stinné plochy. Výhodou je v letních vedrech prostředí, protože pevnost sama o sobě poskytuje stinná místa i poměrně dost vnitřních prostor, kde je chladněji než venku," řekl ČTK Sedlák.
Areál otevře v 10:00, hlavní program začne ve 12:00. Bude se hrát na pěti pódiích. "Zájem je velký, celofestivalové vstupenky jsou už vyprodané, jednodenní ještě nějaké jsou," řekl ČTK Sedlák.
Za největší taháky letošního ročníku festivalu označil americké kapely Body Count a Primus, první vystoupí 6. srpna večer a druhá o den později, nebo norskou kapelu Wardruna, která je na programu v sobotu 8. srpna večer.
Na programu je ve čtvrtek také finská kapela Waltari, která v Josefově zahraje jediný koncert na celém světě k 30. výročí své desky Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C. Doprovodí ji symfonický orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague, uvedli pořadatelé. Součástí festivalu je také doprovodný program, ve kterém nebudou chybět přednášky, workshopy i výstavy.
Festival je vzhledem k vysokému počtu návštěvníků tradičně pod drobnohledem policie, která průběžně dohlíží na dopravu i na veřejný pořádek a spolupracuje s pořadateli a složkami integrovaného záchranného systému.
"Do města zamíří desítky tisíc fanoušků extrémní hudby z mnoha zemí. Policie ČR proto posílí hlídky nejen přímo v areálu, ale i v širším okolí Jaroměře. Na místě budou policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby. Jejich pozornost se zaměří především na udržení veřejného pořádku, dohled nad bezpečným a plynulým provozem na silnicích, prevenci majetkové kriminality, zejména krádeží," sdělila policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Policie i pořadatelé doporučili návštěvníkům festivalu, aby využili veřejnou dopravu a pokud je to možné, aby auta nechali doma. Kempy pro návštěvníky a parkoviště jsou připraveny v okolí pevnosti.
Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí. Po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla.