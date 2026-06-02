Mýtus gravitace. Australané se vrátí na Cirk-UFF, La Putyka přiveze Čapka

Tomáš Plecháč
  10:52aktualizováno  10:52
Sledovat Metro na Googlu
Po sedmi letech se do Trutnova na festival nového cirkusu Cirk-UFF vrátí světový soubor Gravity & Other Myths. Australané na 16. ročníku představí mezinárodně oceňovanou inscenaci Ten Thousand Hours. Nebudou chybět ani nejlepší české ansámbly Cirk La Putyka a Losers Cirque Company. Cirk-UFF se koná od středy 3. června do neděle.
Na trutnovském festivalu vystupovaly děti ze školy současného cirkusu CZirkidz,...

Na trutnovském festivalu vystupovaly děti ze školy současného cirkusu CZirkidz, které se v Trutnově učí od australských akrobatů. (30. května 2025) | foto: Festival Cirk-UFF

Australští akrobati ze souboru Gravity & Other Myths přivezou představení Ten...
Bratři v tricku a jejich představení Mořští pánové
Představení Armagedon novocirkusového souboru Losers Cirque Company
Rodinná akrobaticko-kuchařská show Teacrobat v podání Cirko Hopley
6 fotografií

Premiéru projektu Perfect Moment uvede trutnovská sestava CZirkidz Dance Company. Hrát se bude na třech scénách: v sále Uffa, před kulturním centrem a v šapitó.

Lepšího headlinera si organizátoři nemohli přát, Gravity & Other Myths označují jako Everest letošního ročníku. Soubor v roce 2017 trutnovské diváky uhranul kusem Backbone, také Ten Thousand Hours slibuje fyzicky extrémní, precizní a zároveň lidsky silné představení.

Na trutnovském festivalu vystupovaly děti ze školy současného cirkusu CZirkidz, které se v Trutnově učí od australských akrobatů. (30. května 2025)
Australští akrobati ze souboru Gravity & Other Myths přivezou představení Ten Thousand Hours.
Bratři v tricku a jejich představení Mořští pánové
Představení Armagedon novocirkusového souboru Losers Cirque Company
6 fotografií

„Není vůbec jednoduché takový soubor do Trutnova dostat, naštěstí máme tu výhodu, že s nimi dlouhodobě spolupracujeme a znají to tu. Byli jsme u toho, když se dostávali do absolutní světové špičky,“ říká zakladatel festivalu a ředitel Uffa Libor Kasík.

Gravitace je mýtus

Gravity & Other Myths měli v Trutnově i dva rezidenční pobyty, v roce 2016 v Uffu nacvičovali Backbone. O tři roky později na australském ročníku Cirk-UFFu uvedli další ceněné představení A Simple Space.

4. října 2016

V inscenaci Ten Thousand Hours osm akrobatů zkoumá podstatu fyzických schopností. „I když předvádějí nejvyšší úroveň akrobacie, vypadá to v jejich podání velmi přirozeně,“ poznamenává Kasík.

Představení mělo premiéru před dvěma lety v australském Adelaide, v České republice bude k vidění poprvé.

„Jde o brilantně zrežírované, plynulé a soudržné vystoupení bez jakýchkoli trhnutí či náhlých pohybů. Těla účinkujících se pohybují vzduchem jako tekutina, což skutečně naznačuje, že alespoň pro ně je gravitace mýtus,“ napsal o představení Mark Wickett pro renomovaný australský divadelní časopis Stage Whispers.

Festival vedle světoznámé australské sestavy uvede premiéru projektu Perfect Moment souboru CZirkidz Dance Company, jenž vznikl na trutnovské škole CZirkidz, vedené australskými lektory.

„Cirk-UFF dlouhodobě stojí na propojení světové špičky a systematické práce s novou generací. To, že vedle Gravity & Other Myths uvádíme premiéru souboru, který vyrostl přímo tady, je pro nás obrovsky silný moment,“ uvádí Libor Kasík.

Australané budou trénovat v novocirkusové škole nejen děti, vybrali si Trutnov

Na Cirk-UFF zamíří také španělská Cia.Pakipaya, německý performer Felix Baumann nebo švýcarsko-český projekt Cie Pieds Perchés. Pro španělské duo to bude pozoruhodný návrat, s inscenací Shake Shake Shake – založené na vzdušné akrobacii, humoru a emocích v rytmu disco – na trutnovské přehlídce vystoupilo už v roce 2013.

„Je to úplně poprvé, kdy se vrací představení, které tu už jednou bylo. Určitě patří k tomu nejlepšímu, co jsme na Cirk-UFFu kdy měli,“ připomíná ředitel Uffa.

Chybět nebudou ani nejlepší české sestavy. Právě Cirk-UFF se za 16 let stal jedním z hlavních pilířů tuzemské novocirkusové scény.

„Mám radost, když každý rok vidím, že soubory tvoří a český nový cirkus roste. Festival je založen na konceptu, že ukazujeme výběr ze zahraniční scény a zároveň to nejlepší, co se za poslední rok urodilo na domácí scéně. Koncept nemusíme měnit, je stále z čeho vybírat,“ těší Libora Kasíka.

Cirkusová adaptace Čapků

Hned na úvod vystoupí ve středu v 19 hodin Losers Cirque Company s inscenací Armagedon: Poslední derniéra.

Cirk La Putyka, další tradiční účastník Cirk-UFFu, přiveze nový projekt Hemžení na druhou. Studentské představení zkoumající rytmus a chaos přírody vzniklo v Performance Group, výběrové skupině talentovaných studentů Cirk La Putyka Studia. Je novocirkusovou adaptací klasické hry bratří Čapků Ze života hmyzu. Skrze akrobacii, tanec a živou hudbu se diváci ocitnou uprostřed koloběhu života – od zrození až po proměnu.

Umění nás vede k toleranci a umenšuje předsudky, říká šéf centra Uffo

Bratři v tricku se do Trutnova vrátí s pouličním rodinným představením Mořští pánové. Dva protagonisté, vyzbrojeni trojzubci a zvídavostí, přicházejí z hlubin oceánu na souš, aby zjistili, co otřáslo jejich světem. Sledují stopy narušení rovnováhy, hledají strůjce zla a odhalují tajemství.

Dvě různé show přiveze kouzelník a žonglér Aleš Hrdlička. Novocirkusovou koláž s příchutí léta, dovolené a naivního humoru nazvanou Tyč on the beach uvedou akrobaté Pavlína Podzimková a Tomáš Brt. Více na cirkuff.cz.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

V Boršicích vítali Pavla v krojích. Jezdíte na motorce po zadním kole? ptaly se děti

Prezidentský pár přivítaly před boršickou školou děti v místních krojích. (2....

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  12:51

Frýdek-Místek zahájí renovaci vnitrobloku na sídlišti Riviéra za deset milionů

ilustrační snímek

Frýdek-Místek chce v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou...

2. června 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro klasickou hudbu

ilustrační snímek

Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro filmovou a klasickou hudbu. Akce s názvem Majestát hudby se uskuteční v listopadu. Ledová plocha...

2. června 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...

2. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koně Převalského z pražské zoo jsou už v kazašské stepi, stráví tam zhruba rok

Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...

Čtyři hřebce koně Převalského z pražské zoologické zahrady v pondělí večer vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Stráví tam zhruba rok, aby si zvykli na stepní podmínky. Ke...

2. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Hřbitov v Brně-Králově Poli bude mít nové cesty i kolumbárium

ilustrační snímek

Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v brněnském Králově Poli. Práce za více než 35 milionů korun budou zahrnovat...

2. června 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

V oblasti Janoch u Temelína začal první geologický průzkum pro jaderné úložiště

V oblasti Janoch u TemelĂ­na zaÄŤal prvnĂ­ geologickĂ˝ prĹŻzkum pro jadernĂ© ĂşloĹľiĹˇtÄ›

V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť...

2. června 2026  10:47,  aktualizováno  11:24

Svatováclavský hudební festival letos zamíří i do Šikmého kostela

Svatováclavský hudební festival 2026 otevře 2. září 2026 jeden z...

Letošní 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu odstartuje 2. září v Ostravě a během necelého měsíce nabídne špičkovou klasickou hudbu v jedinečných sakrálních prostorách po celém kraji. K...

2. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Červen přináší přiblížení nejjasnějších planet i noční svítící oblaka

ilustrační snímek

V červnu mohou lidé na večerní obloze vidět v blízkosti nejjasnější planety Sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě v úterý 9. června,...

2. června 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Liberec na dvou sídlištích zlegalizuje stovky parkovacích míst

ilustrační snímek

Liberec úpravou dopravního značení včetně přeměnění některých ulic na jednosměrné vytvoří na dvou sídlištích 668 parkovacích míst. Navenek jich ale podle...

2. června 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lepší vodu v lipenské přehradě by podle vědce zajistila změna odpadního systému

ilustrační snímek

Vyšší kvalitu vody v jihočeské lipenské nádrži podle vědců zajistí pouze změna odpadního systému v dané lokalitě. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo...

2. června 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

Ostatky kněží popravených komunisty uloží v jihlavském kostele

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Vysočina si v červnu připomene jednu z nejtemnějších kapitol své novodobé historie. Zároveň se ale dočká historického okamžiku usmíření. Do Jihlavy budou trvale převezeny a uloženy ostatky...

2. června 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.