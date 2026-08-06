Jiráskův Hronov láká na Den živého dědictví, slavit budou herci i loutkáři

V plánu je šestnáct produkcí. K vidění bude činohra i loutky. Diváci najdou představení nejen na třech místech v Jiráskově parku, ale také u fary, na náměstí, před divadlem i uvnitř.
Začíná se od 13:15 hodin před sálem Josefa Čapka, kde Divadlo Milana Šťastného zahraje pohádku Tři prasátka. Podvečerní koncert v parku bude mít náchodské šansonové uskupení 6NaChodníku, na náměstí vystoupí s hudebními kousky kočovné divadlo Ad hoc.
Bude se promítat záznam představení Divadelního spolku E. Vojan z Brněnce Naše fabrika, kdy herci provázeli diváky tamní továrnou Oskara Schindlera. Slavnostní večer v parku začne ve 20:45. Více o programu na webu festivalu.