Jiráskův Hronov láká na Den živého dědictví, slavit budou herci i loutkáři

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  9:10
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Začíná 96. ročník festivalu Jiráskův Hronov. (1. srpna 2026) | foto: Jiráskův Hronov

Na festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov se dnes odehraje Den živého dědictví. Pořadatelé 96. ročníku spolu s loutkáři jej chystají jako velkou oslavu prosincového zápisu pro amatérské divadlo v Česku na světový seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO a desátého výročí zápisu českých a slovenských loutkářů.

V plánu je šestnáct produkcí. K vidění bude činohra i loutky. Diváci najdou představení nejen na třech místech v Jiráskově parku, ale také u fary, na náměstí, před divadlem i uvnitř.

Začíná se od 13:15 hodin před sálem Josefa Čapka, kde Divadlo Milana Šťastného zahraje pohádku Tři prasátka. Podvečerní koncert v parku bude mít náchodské šansonové uskupení 6NaChodníku, na náměstí vystoupí s hudebními kousky kočovné divadlo Ad hoc.

Bude se promítat záznam představení Divadelního spolku E. Vojan z Brněnce Naše fabrika, kdy herci provázeli diváky tamní továrnou Oskara Schindlera. Slavnostní večer v parku začne ve 20:45. Více o programu na webu festivalu.

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