Festival filmové komedie v Novém Městě nad Metují nabídne 13 soutěžních snímků

Letošní 48. ročník Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku nabídne 13 soutěžních snímků. V novoměstském kině ho zahájí v neděli 13. září projekce komedie Šipkaři. Závěr soutěžní části festivalu v sobotu 19. září obstará komedie Poberta. Uvedla to mluvčí akce Kateřina Toholová. V roce 2025 se na festivalu v soutěži představilo 12 komedií, v roce 2024 jich bylo 11.
Festival bude mít po loňské premiéře opět dvě divácké ceny. Kromě tradiční ceny Novoměstský hrnec smíchu za nejdelší čas smíchu obecenstva udělí pořadatelé druhou cenu na základě hlasování diváků. Další ocenění včetně hlavní festivalové ceny Zlatý Prim opět udělí odborná porota.
Komedie Šipkaři bude mít na festivalu předpremiéru. "Neviděla ji ještě ani naše odborná porota, protože film dorazí začerstva přímo k nám do kina," uvedl ředitel festivalu Daniel Outrata. Závěr festivalu 19. září obstará speciální projekce komedie Pupendo, a to ze staré 35mm filmové kopie. Tradiční součástí filmové přehlídky jsou besedy s herci, režiséry a tvůrci, hudební vystoupení na terase Kina 70 či výstavy.
Hrnec smíchu dostává snímek, u kterého časoměřiči při promítání naměří nejvíc prosmátého času. Loni tuto trofej získala komedie Jak se nám to mohlo stát? v režii Petra Zahrádky. Při jejím sledování diváci strávili smíchem 28,4 procenta promítacího času. Rekord drží Kameňák Zdeňka Trošky z 25. ročníku v roce 2003 s 36,75 procenta.
Nultý ročník festivalu se konal v roce 1978, kdy čestné uznání získala komedie Adéla ještě nevečeřela. Tehdy se akce jmenovala Festival československé veselohry, v 90. letech se změnil název na Novoměstský hrnec smíchu a od roku 2017 nese název Festival české filmové komedie.