Festival Jazz Goes to Town nabídne v Hradci Králové 12 kapel na šesti místech

Královéhradecký mezinárodní festival Jazz Goes to Town/Jazz jde městem od 6. do 10. října nabídne 12 kapel na šesti místech. Program 32. ročníku festivalu má název Podivuhodný výlet, informovali ČTK pořadatelé. Do Hradce Králové přijede více než 40 hudebníků z 13 zemí světa, všechny zahraniční kapely se představí v české premiéře.
"Posluchači se mohou těšit na podivuhodný hudební výlet, od matadorů evropské improvizační scény až po mladé a neklidné vycházející jazzové hvězdy," uvedl mluvčí festivalu Vojtěch Drnek. Vstupenky jsou k dispozici také v on-line předprodeji na portále smsticket.
O úvodní koncert festivalu se v úterý 6. října v 19:00 v secesní budově Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží postará slovenský Lenka Gálisová Quartet.
“Všechna vystoupení, která jsme přichystali, vytvářejí pomyslnou mapu neznámého ostrova. Život na ostrově je plný nečekaných překvapení a dobrodružství. Vedle polární lišky se prohání kapybara, kokosové ořechy dozrávají společně s medvědím česnekem, to vše najednou, na stejném místě. Věříme, že fantazie letošních vystupujících umělců posluchače nadchne," sdělil dramaturg Michal Wróblewski.
Vrcholem festivalu bude skandinávská sestava Arcanum Quartet, kterou tvoří trumpetista Arve Henriksen, saxofonista Trygve Seim, kontrabasista Anders Jormin a bubeník Markku Ounaskari. Zahrají v sobotu 10. října v Bio Central.
Výběr evropské scény doplní německý kvintet In Cahoots, francouzské kvarteto Brique nebo projekt The Absolute Pinnacle of Human Achievement dánského pianisty a skladatele Jeppe Zeeberga. Festival představí také improvizační projekt portugalského saxofonisty Rodriga Amada, francouzské kontrabasistky Joëlle Léandreové a amerického bubeníka Geralda Cleavera. Newyorský jazz přiveze brooklynský kontrabasista Max Johnson se svým triem.
"Britský Olie Brice Quartet přiveze hudbu s jasnými jazzovými kořeny, ale zcela osobitým hudebním jazykem," uvedl Drnek.
Nové album představí na festivalu skladatelka a klavíristka Kristina Barta a její kvintet Red Landscape. Z českých interpretů se představí také trio Doroty Barové. "Vítězem letošní ankety Českého rozhlasu Jazz se stal Marcel Bárta s albem Episodes from the Spinning Ball. Do Hradce přiveze nový kvintet Die Clique, který tvoří jádro oceňované nahrávky," dodal Drnek.
Na festivalu Jazz Goes to Town v minulosti hráli například kytarista Mike Stern se speciálním hostem Randy Breckerem, americká skupina Lester Bowie's Brass Fantasy, francouzský houslista Jean-Luc Ponty či rakousko-americký pianista Joe Zawinul se sestavou Syndicate.