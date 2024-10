Pohádková tradice v Jičíně nezanikne, festival má nového pořadatele

Ředitelkou se stala dosavadní produkční festivalu Šárka Bekrová. Do loňského roku byl hlavním organizátorem nadační fond, po jeho odstoupení letošní ročník uspořádalo samo město. Pro pořádání takové akce se založení zapsaného ústavu ukázalo jako nejvýhodnější. Vyplynulo to z právní analýzy, kterou si radnice nechala zpracovat.

„Ve hře bylo více variant. Posoudila to advokátní kancelář a došla k závěru, že nejlepší bude založení zapsaného ústavu, který je pružnější než příspěvková organizace města. Má správní radu, ředitelku, vlastní rozpočet a s městem bude provázán smlouvou o spolupráci. Z mého pohledu bude spolupráce podstatně užší než s nadačním fondem,“ vysvětlil starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Město do zapsaného ústavu vloží počáteční vklad 500 tisíc korun. Zastupitelé schválili šestičlennou správní radu, jsou v ní dva zastupitelé včetně starosty.

„První mandát členů správní rady bude tříletý, následující budou čtyřleté,“ informoval mluvčí městského úřadu Jan Jireš. Zastupitelé projednali také podobu smlouvy o spolupráci mezi radnicí a hlavním pořadatelem, která řeší licenci na ochrannou známku.

Budoucnost festivalu se výrazně zkomplikovala vloni na podzim. Nadační fond Jičín – město pohádky, do té doby hlavní organizátor přehlídky, oznámil, že na uspořádání dalšího ročníku nemá síly ani dostatek financí, a veškeré ochranné známky předal radnici. Ředitelka festivalu Petra Hanušová dala výpověď. Ještě v listopadu město vypsalo výběrové řízení na novou pozici produkční festivalu a ustavilo pětičlenný přípravný tým. Radnice od začátku deklarovala, že známou akci nenechá zaniknout.

„Festival je velkou a pro Jičín důležitou akcí. Ve městě je velmi oblíbený, sjíždějí se na něj lidé z celé republiky i ze zahraničí a v poslední době má také mezinárodní rozměr. Letos jsme zde například měli divadelní představení žáků základní umělecké školy ze slovenského Martina, před časem na festivalu vystoupil folklorní soubor z polského partnerského okresu,“ uvedla jičínská místostarostka Alena Stillerová (ANO).

Nebylo to udržitelné

Nadační fond a město si před letošním 33. ročníkem vyměnily role. Fond se stal pouze spolupořadatelem, do role hlavního organizátora se posunula radnice. Město připomínalo, že to je řešení pouze provizorní a dlouhodobě neúnosné.

„Úředníci z odboru kultury a cestovního ruchu, kteří do organizace festivalu byli zapojeni, mají jiné aktivity a dělali to i na úkor své práce. Do budoucna by tento model nebyl udržitelný,“ upozornila místostarostka. Podle ní nadační fond, který získával i peníze od sponzorů, bude zatím v podpůrné činnosti pokračovat.

Po peripetiích s pořadatelstvím se 33. ročník pohádkového festivalu měl uskutečnit ve stejné podobě, jak ho návštěvníci znali v minulých letech. Pětidenní zářijovou akci, jejímž hlavním tématem tentokrát byla věda, však velmi zkomplikovalo počasí. Město po dvou dnech kvůli silnému větru a dešťům zrušilo kompletní venkovní program v zámeckém parku i na Valdštejnově náměstí. Nedošlo tak na koncert Báry Polákové ani dalších plánovaných účinkujících.