Festival Jiráskův Hronov nabídne téměř 150 představení a desítky akcí

Festival amatérského divadla Jiráskův Hronov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hronově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Pořadatelé letos připravují 96. ročník, uvedli dnes v tiskové zprávě.
"Festival je nejen přehlídkou nejlepších amatérských inscenací, ale také místem setkávání, vzdělávání a výměny zkušeností celé české amatérské divadelní scény," uvedl programový ředitel festivalu Jan Julínek.
Podle pořadatelů se jedná o nejstarší nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Festival nepřerušila druhá světová válka, komunistický režim ani pandemie covidu.
Do Hronova letos přijede přibližně 80 amatérských souborů z Česka, dva ze Slovenska a tři profesionální divadla. Součástí programu budou také tematické dny věnované lidovým tradicím, tanci a živému kulturnímu dědictví. Připravené jsou i vzdělávací semináře pro divadelníky.
"Hlavní i doprovodný program tvoří nejlepší amatérské inscenace z celé České republiky, které prošly sítem krajských a celostátních postupových přehlídek," uvedl programový ředitel festivalu Jan Julínek. Festival představí deset oblastí neprofesionálního divadla, od dětského, studentského a venkovského divadla přes činoherní, hudební a loutkové soubory až po divadlo poezie, seniorské, experimentální a autorské divadlo, pohybové divadlo a scénický tanec.