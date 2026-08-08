Festival Jiráskův Hronov přilákal tisíce návštěvníků, roste zájem mladých

Festival amatérského divadla s mezinárodní účastí Jiráskův Hronov přilákal tisíce návštěvníků a více mladých. Začal 31. července a skončí dnes večer ohňovou show. Zájem o festival roste, což souvisí také s loňským zápisem hraní amatérského divadla v Česku na seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. ČTK to dnes řekl programový ředitel festivalu Jan Julínek.
Letos nabídl 96. ročník festivalu téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších akcí v doprovodném programu. Připravené byly i vzdělávací semináře pro divadelníky.
"Vstupenek bylo prodáno více než loni, a to přes 13.500. Celkový počet návštěvníků v divadlech i v parku odhadujeme na 58.000 až 60.000, je to srovnatelné s minulými ročníky, možná i mírně větší. Zúčastnilo se také téměř 300 seminaristů," řekl ČTK Julínek.
Podle něj se festival dostává na hranici své kapacity, většina představení byla zaplněna ze sta procent. "Poptávka po vstupenkách a vzdělávacích seminářích je rok od roku větší. Třeba vstupenky na komornější představení byly vyprodány pár minut po zahájení prodeje. Také většina představení v hlavních hracích prostorech byla vyprodaná. Počet placených návštěv je letos vyšší zhruba o 2500," řekl ČTK Julínek.
Oslavě zapsání hraní amatérského divadla na seznam UNESCO byl věnován čtvrtek, který byl v programu nazvaný jako Den živého dědictví. "Zároveň jsme slavili společně s loutkáři deset let od zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam UNESCO. Čtvrtek se tak nesl ve znamení zápisů těchto dvou významných statků. O Den živého dědictví byl velký zájem, podobně jako o všechny složky programu," řekl ČTK Julínek.
Letošní ročník také naplnil cíl pořadatelů, aby byl festival pro všechny generace. "Na své si přišly všechny věkové kategorie návštěvníků, od dětí po seniory," řekl ČTK Julínek.
Tropická vedra, která zasáhla Česko v době festivalu, program podle něj nenarušila. "Nevím o nikom, že by si ztěžoval na vedro. Hlavní hrací prostory jsou klimatizované, na náměstí je vodní prvek, rozmístili jsme mlžítka. A v úterý, kdy bylo vedro největší, přijeli hasiči, náměstí zkrápěli vodou a lidé se bavili formou vodní bitvy," řekl ČTK Julínek.
Hlavní i doprovodný program festivalu tvoří tradičně nejlepší amatérské inscenace z celého Česka, které prošly sítem krajských a celostátních postupových přehlídek. Hlavní program festivalu je v prostorách Jiráskova divadla, Sálu Josefa Čapka, Sokolovny, a v prostorách zimního stadionu v takzvaném Black boxu. Volný program bez vstupného se koná na náměstí, na dvou pódiích v parku Aloise Jiráska a ve dvoře Fary kostela Všech svatých.
Festival letos představil deset oblastí neprofesionálního divadla včetně studentského, seniorského, venkovského, loutkového divadla i scénického tance. Podle pořadatelů jde o nejstarší nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Festival nepřerušila druhá světová válka, komunistický režim ani pandemie covidu.