Festival Královéhradeckého kraje představí regionální výrobky v Jičíně a Náchodě

Festival Královéhradeckého kraje představí v Jičíně a Náchodě produkty regionálních výrobců oceněných v soutěži Regionální potravina Královéhradeckého kraje a producentů zapojených do projektu To nejlepší z Královéhradeckého kraje. V minulých letech se akce konala v Hradci Králové, informovali dnes ČTK zástupci hejtmanství. V Jičíně se festival uskuteční 28. srpna v zámeckém parku a v Náchodě 11. září na Masarykově náměstí.
"Budu rád, pokud lidé na obě akce dorazí a využijí možnost ochutnat regionální potraviny, nakoupit výrobky regionálních producentů a užijí si připravený kulturní program," uvedl hejtman Petr Koleta (ANO).
Vedení kraje počítá s tím, že v příštích letech se festival bude konat i v dalších městech regionu.
V Náchodě je na programu festivalu od 18:00 předání ocenění vítězům soutěže Regionální potravina Královéhradeckého kraje 2026. Součástí akcí v obou městech je také kulturní program, vstup bude zdarma. Více informací je na www.khk.cz/festival.