V Hradci bude festival duševního zdraví pro mládež. S workshopy i debatou

Tématem letošního setkání je komunikace a vztahy. Akci pořádá nezisková organizace PROSTOR PRO. Hlavním hostem festivalu je psychoterapeut a vztahový odborník Honza Vojtko.

Podle dat z rozsáhlého výzkumu víc než 50 procent žáků devátých tříd projevuje známky zhoršeného psychického stavu. Až 30 procent z nich projevilo znaky středně těžké až těžké úzkosti. U čtyř z deseti oslovených žáků se navíc projevují známky středně těžké až těžké deprese. Odborná pomoc by podle autorů výzkumu prospěla každému třetímu žákovi. A to vše se děje za nedostatku specialistů na duševní zdraví.

„Opakovaně upozorňujeme na to, že duševní zdraví velké části dětí není v dobrém stavu. Česko v řešení pandemie duševních potíží bohužel dlouhodobě selhává. Zároveň s kritikou ale ukazujeme na festivalu i relativně rychle použitelný recept,“ říká Gabriela Lepková, odborná ředitelka královéhradecké neziskovky PROSTOR PRO.

Osvěta nízkoprahových služeb

Stát má podle ní k dispozici jeden dobře dostupný nástroj, to jest posílení kapacit nízkoprahových služeb pro děti a mládež a jejich co nejužší spolupráce se školami a školskými zařízeními a dalšími odborníky. „Máme s tímto modelem velmi pozitivní zkušenost a dobré výsledky. Naše kapacity ale zdaleka nestačí pokrývat potřeby dětí,“ vysvětluje.

Festival se podle koordinátorky Liyi Ubilavy soustředí na osvětu tématu duševního zdraví a nízkoprahových služeb: „Ukazujeme, že jsme tu a že můžeme pomoci. Školy ani ohrožené děti často o naší práci moc nevědí a my to se to pokoušíme měnit. Učíme děti, jak se o své duševní zdraví starat. Učitelům vysvětlujeme, jak s nimi na tom můžeme spolupracovat.“

Vztahový odborník a psychoterapeut Honza Vojtko téma duševního zdraví už několik let úspěšně popularizuje. Debata s ním bude od 17 hodin. Součástí akce, která loni přivítala 500 návštěvníků, je řada workshopů. Vstup je zdarma.