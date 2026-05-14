Festival muzejních nocí v Královéhradeckém kraji zapojí přes 25 institucí

Do letošního Festivalu muzejních nocí v Královéhradeckém kraji se zapojí více než 25 institucí, jsou mezi nimi muzea i galerie. Nejvíce akcí bude na Královéhradecku, vyplynulo z informací na webu festivalu. Letošní 22. ročník festivalu se koná v celé zemi, začne 15. května až potrvá do 13. června.
V pátek 15. května nabídne program Vlastivědné muzeum v Dobrušce na Rychnovsku a Muzeum Boženy Němcové v České Skalici na Náchodsku. Následující den festival rozšíří Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku a Městské muzeum a galerie v Hořicích na Jičínsku.
Ve stotisícovém Hradci Králové festival muzejních nocí zastřešuje akce nazvaná Královéhradecká muzejní noc, která se uskuteční 22. května.
"Společná Královéhradecká muzejní noc bude letos už 19. ročníkem, kterým se muzea a galerie v Hradci Králové a okolí připojují do celorepublikového cyklu muzejních nocí," uvedla mluvčí Muzea východních Čech (MVČ) v Hradci Králové Lucie Peterková.
Do Královéhradecké muzejní noci se letos zapojí kromě MVČ také Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové, hradecká hvězdárna a planetárium, Informační centrum obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák v Hradci Králové, hradecké Muzeum parních strojů, hradecké Muzeum české lékárny, hradecké Petrof Museum, Cabrio gallery v obci Dobřenice, dále také Muzeum výtopna Jaroměř a Museum bednářství J. Tománka v obci Praskačka. Akci koordinuje Muzeum východních Čech.
"Desítka zapojených institucí připraví na páteční večer 22. května zdarma pestrý program pro všechny generace," dodala Peterková.
Celorepublikový festival organizuje Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Národní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí bude 15. května odpoledne ve Znojmě v Jihomoravském kraji.