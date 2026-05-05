Festival Regiony v H.Králové zahajuje předprodej vstupenek, nabídne stovky akcí

Mezinárodní divadelní festival Regiony, který se uskuteční v Hradci Králové od 19. do 26. června, zahajuje předprodej vstupenek. Pro předplatitele Klicperova divadla začne předprodej 6. května, pro ostatní 11. května, informovali dnes zástupci festivalu. Organizátory jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a nezisková organizace Kontrapunkt. Jednatřicátý ročník festivalu nabídne více než tři sta akcí na desítkách míst v historickém centru města.
"Vstupenky budou k dispozici on-line i na tradičních prodejních místech včetně Informačního centra Hradec Králové. Stejně jako v předchozích letech zůstává velká část programu ve veřejném prostoru přístupná zdarma nebo za dobrovolné vstupné. Pro studující uměleckých škol budou připraveny zvýhodněné akreditace," uvedl mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.
Festival Regiony patří k nejvýznamnějším letním kulturním akcím v Česku. Představení se konají zejména v kamenných divadlech, open air program ve veřejném prostoru. Ročně na festival zavítají tisíce lidí.
"Dramaturgie akcentuje různorodost forem, od činohry přes loutkové a vizuální divadlo až po fyzické a site-specific projekty ve veřejném prostoru. Zahraniční program dlouhodobě patří k pilířům festivalu a ani letos tomu není jinak," sdělil Sedláček.
Do Hradce Králové dorazí soubory ze Španělska, Itálie, Francie, Německa, Belgie, Nizozemska i Slovenska. Řada inscenací bude mít v Česku premiéru.
Rezidenčním projektem letošního festivalu bude inscenace Tohle město není pro starý. Vznikne ve spolupráci Chemického divadla a Divadla Setkání. Projekt otevře téma stáří ve veřejném prostoru města. Projekt se uskuteční ve spolupráci s organizací Nová síť v programu Art-in-Res. Kombinuje divadlo, performance, zvukové instalace i participativní formáty a vzniká v úzkém kontaktu s konkrétními místy.
"V letošním roce jsme si přáli najít inscenaci do veřejného prostoru, která s ním přímo komunikuje a přirozeně splývá s jeho temporytmem. Hledaný tvar jsme pracovně označili jako pop-upovou inscenaci, která zmizí stejně nenápadně, jako se objeví, a přitom přináší podstatná sdělení," uvedla ředitelka Kontrapunktu Barbora Hodonická.
Hlavním tématem letošního festivalu Regiony bude dialog. Festivalový program propojí divadelní sály s veřejným prostorem a nabídne prostor pro setkání, sdílení a rozhovory mezi tvůrci a diváky, dodali pořadatelé.