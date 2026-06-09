Festival Regiony v Hradci Králové nabídne přes 400 produkcí, začne 19. června

Autor: ČTK
  12:33aktualizováno  12:33
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mezinárodní divadelní festival Regiony v Hradci Králové nabídne od 19. do 26. června přes 400 produkcí od činohry a nového cirkusu přes koncerty až po site-specific projekty ve veřejném prostoru. Lidé je budou mít možnost vidět na 30 místech v historickém centru stotisícového města. Tématem letošního 31. ročníku akce je dialog, řekli dnes novinářům pořadatelé. Organizátory festivalu jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a nezisková organizace Kontrapunkt.

"Dialog letos nechápeme jen jako společenské heslo, ale především jako schopnost potkávat se, naslouchat si a sdílet společný prostor. A právě festival je ideálním místem, kde taková setkání mohou vznikat," sdělil ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

Divadlo Drak a okolí se při festivalu promění v rodinnou zónu, kde bude možné vidět představení českých i zahraničních souborů, zúčastnit se tvůrčích dílen a venkovních aktivit. Program bude na scénách divadla i před ním. O Dračím víkendu budou moci diváci vidět všechny tři nové inscenace Divadla Drak, a to Krabat, To je hračka! a Škola Hron.

Výraznou součástí letošních Regionů bude podle pořadatelů rezidenční projekt Tohle město není pro starý, který vzniká v koprodukci Chemického divadla, Divadla Setkání, festivalu Regiony a programu ART-IN-RES Nové sítě. Site-specific projekt vychází z autentických výpovědí seniorů a seniorek a otevírá téma stáří, samoty, péče i mezigeneračního sdílení ve veřejném prostoru města. "Chtěli jsme vytvořit projekt, který nebude o seniorech mluvit zvenčí, ale umožní jim spoluutvářet výsledný tvar a dá zaznít jejich vlastním zkušenostem," uvedla ředitelka Kontrapunktu Barbora Hodonická.

Mezinárodní sekci festivalu otevře katalánský soubor La Perla 29 s inscenací A Macbeth Song, která vznikla ve spolupráci s britskou kapelou The Tiger Lillies a nabízí novou interpretaci Shakespearova Macbetha. Ze zahraničních hostů se představí také francouzské inscenace P?res a Bad Block nebo nizozemský punkový retro-kabaret Brass.

Česká scéna nabídne premiéru autorské adaptace Orfeus a EurydikaDivadla na cucky v režii Jana Friče, inscenaci ČasokrytDivadla Na zábradlí nebo adaptaci Houellebecqova románu Zničit v podání Městských divadel pražských. Součástí festivalu budou i experimentální loutkářské projekty, hudebně-performativní inscenace i současný nový cirkus.

Nebude chybět ani divácky oblíbený program pod širým nebem a hudební produkce, z nichž většina bude zdarma. "Součástí festivalu budou také debaty, workshopy, tvůrčí dílny nebo festivalová edice PechaKucha Night," sdělila ředitelka Klicperova divadla Eva Mikulková. Kompletní program je na webu festivalregiony.cz.

Mezinárodní divadelní festival Regiony patří k nejvýznamnějším letním kulturním akcím v Česku. Každoročně nabízí stovky představení a dalších akcí. Představení jsou zejména v kamenných divadlech, open air program ve veřejném prostoru.

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