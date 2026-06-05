Festival Rock for People bude mít víc linek MHD zdarma, policie posílí hlídky

Návštěvníci hudebního festivalu Rock for People, který se koná od 10. do 14. června ve festivalovém Parku 360 na letišti v Hradci Králové, se do festivalového areálu a zpět dostanou třemi zvláštními linkami bezplatné MHD. Loni jezdila linka jedna. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. ČTK to zjistila u policie, hradeckého dopravního podniku a pořadatelů. Loni na festival přijelo 50.000 lidí.
Na letošním Rock for People budou hlavními vystupujícími Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon a Halsey, vrcholem bude nedělní koncert legendární heavymetalové kapely Iron Maiden.
"Už v předvečer festivalu 9. června začnou přijíždět první návštěvníci. Řidiči by měli počítat v tento den se zvýšenou intenzitou dopravy kolem letiště i na příjezdových trasách k němu," uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková. V okolí letiště podle ní bude dočasné dopravní značení, na vybraných místech bude snížená rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení. Hlídky budou monitorovat příjezdové trasy na letiště a dohlížet na dodržování dopravních předpisů.
Na silnicích v okolí letiště se čeká více chodců a cyklistů. Na příjezdech k letišti by se mohly tvořit kolony aut. Řidiči, kteří nejedou na festival, by se měli okolí letiště raději vyhnout. Stejně tak návštěvníci bez zakoupeného parkovacího místa přímo v areálu festivalu by s autem neměli k letišti jezdit a měli by vůz nechat na odstavných parkovištích ve městě. Část svých parkovišť pro návštěvníky festivalu poskytne i Univerzita Hradec Králové u svého areálu v Hradecké ulici.
Trasa první kyvadlové festivalové linky MHD začne u hlavního vlakového nádraží a povede přes zastávky Muzeum a Greenparking Akademika Bedrny do Parku 360. Po stejné trase povede i zpět. Druhá linka bude pendlovat mezi kampusem univerzity, koupalištěm Flošna a Parkem 360 a obslouží hlavně odstavná parkoviště u univerzity a koupaliště. Noční linka bude jezdit z festivalového areálu přes zastávku Greenparking Akademika Bedrny na zastávku Aldis ve středu města.
Pořadatelé upozornili, že okolí Parku 360 bude ve festivalové dny mezi 22:00 až 01:00 pro příjezd uzavřeno, a to kvůli bezpečnosti a hladkému odjezdu a odchodu návštěvníků. "Vjezd do oblasti bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby. Důrazně proto doporučujeme využít noční linky kyvadlové dopravy," uvedli pořadatelé.