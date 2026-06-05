Festival Rock for People bude mít víc linek MHD zdarma, policie posílí hlídky

Autor: ČTK
  16:41aktualizováno  16:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvníci hudebního festivalu Rock for People, který se koná od 10. do 14. června ve festivalovém Parku 360 na letišti v Hradci Králové, se do festivalového areálu a zpět dostanou třemi zvláštními linkami bezplatné MHD. Loni jezdila linka jedna. Policisté v souvislosti s festivalem posílí hlídky. Dohlížet budou zejména na dopravu. ČTK to zjistila u policie, hradeckého dopravního podniku a pořadatelů. Loni na festival přijelo 50.000 lidí.

Na letošním Rock for People budou hlavními vystupujícími Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon a Halsey, vrcholem bude nedělní koncert legendární heavymetalové kapely Iron Maiden.

"Už v předvečer festivalu 9. června začnou přijíždět první návštěvníci. Řidiči by měli počítat v tento den se zvýšenou intenzitou dopravy kolem letiště i na příjezdových trasách k němu," uvedla mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková. V okolí letiště podle ní bude dočasné dopravní značení, na vybraných místech bude snížená rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení. Hlídky budou monitorovat příjezdové trasy na letiště a dohlížet na dodržování dopravních předpisů.

Na silnicích v okolí letiště se čeká více chodců a cyklistů. Na příjezdech k letišti by se mohly tvořit kolony aut. Řidiči, kteří nejedou na festival, by se měli okolí letiště raději vyhnout. Stejně tak návštěvníci bez zakoupeného parkovacího místa přímo v areálu festivalu by s autem neměli k letišti jezdit a měli by vůz nechat na odstavných parkovištích ve městě. Část svých parkovišť pro návštěvníky festivalu poskytne i Univerzita Hradec Králové u svého areálu v Hradecké ulici.

Trasa první kyvadlové festivalové linky MHD začne u hlavního vlakového nádraží a povede přes zastávky Muzeum a Greenparking Akademika Bedrny do Parku 360. Po stejné trase povede i zpět. Druhá linka bude pendlovat mezi kampusem univerzity, koupalištěm Flošna a Parkem 360 a obslouží hlavně odstavná parkoviště u univerzity a koupaliště. Noční linka bude jezdit z festivalového areálu přes zastávku Greenparking Akademika Bedrny na zastávku Aldis ve středu města.

Pořadatelé upozornili, že okolí Parku 360 bude ve festivalové dny mezi 22:00 až 01:00 pro příjezd uzavřeno, a to kvůli bezpečnosti a hladkému odjezdu a odchodu návštěvníků. "Vjezd do oblasti bude umožněn pouze složkám IZS, rezidentům, autobusům a označeným vozům taxislužby. Důrazně proto doporučujeme využít noční linky kyvadlové dopravy," uvedli pořadatelé.

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