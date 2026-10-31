Festival Setkání národů v Hradci Králové představí kulturu čtyř kontinentů

V královéhradeckém Adalbertinu bude 19. listopadu mezinárodní festival Setkání národů. Akce s podtitulem Živé tradice & live koncert nabídne kulturu a tradice zemí ze čtyř kontinentů, informovala ČTK Jana Karasová z Diecézní charity Hradec Králové. Od 09:00 do 14:30 bude program určený pro školy a od 15:00 do 20:00 pro veřejnost.
"Připravili jsme zážitkové workshopy, ukázky krojů a ruční tvorby, ochutnávky, multikulturní koncert a výstavy," uvedla Karasová. Etnické workshopy a ochutnávky národních jídel budou pro veřejnost od 15:00 do 17:00 ve velkém sále Adalbertina v centru Hradce Králové.
Vyvrcholením letošního 13. ročníku festivalu bude koncert, na kterém zazní africká, indiánská a další etnická hudba. Vystoupí například mexičtí Mariachi Azteca de Praga, španělští Palomas Flamencas, africké uskupení Divoké bubny nebo v tradičních maskách tančící členové souboru Kintari z Indonésie.
Festival Setkání národů doprovodí také výstavy, například UNESCO Mexiko & Česká stopa, Africké umění, Ukrajinské kroje a výšivky nebo výstava Česko očima cizinců.
Vstup na festival je zdarma. Podrobný program najdou lidé na webu akce. Festival pořádá Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové ve spolupráci s městem Hradec Králové, Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové, ministerstvem vnitra, pobytovým střediskem pro cizince v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku a regionálním východočeským ukrajinským spolkem.