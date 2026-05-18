Festival SkateSound v centru Hradce Králové nabídne skateboarding i koncerty

Na Ulrichově náměstí v centru Hradce Králové bude 22. a 23. května festival SkateSound, který propojí skateboarding, streetovou kulturu a hudbu. Vyvrcholením akce bude Mistrovství ČR ve skateboardingu v disciplíně minirampa, na kterém se představí loňský vítěz Marek Čejchan nebo několikanásobný mistr ČR Jan Tomšovský. ČTK o tom dnes informoval hlavní organizátor akce, bývalý závodník a olympionik Martin Černík. V pátek začne program ve 13:00, v sobotu v 10:00.
"Skate Sound 2026 navazuje na loňský ročník, za který tento festival získal Hradeckou sportovní cenu, a také volně navazuje na legendární Skate Cup HK, který se na stejném místě pravidelně konal v polovině 90. let," sdělil Černík.
Páteční odpoledne bude určené k volnému ježdění a tréninku pro každého pod vedením instruktorů. Zájemci budou mít možnost vyzkoušet si také break dance nebo namalovat graffiti. Sobotní program doplní exhibice trojnásobného mistra světa v bike trialu Petra Krause, vystoupení taneční skupiny T-Bass nebo performance DJ Frikyho. Pro děti bude k dispozici Pump Track a malá rampa, kde si budou moci zdarma půjčit vybavení a vyzkoušet si sporty pod vedením trenérů. Festival zakončí večerní koncerty a afterparty v Café & music baru Náplavka.
"SkateSound není jen o sportu a skateboardingu. Je to oslava svobody, pohybu a tvůrčí energie. Festival je dvoudenní a vstup a aktivity jsou zdarma," dodal Černík.