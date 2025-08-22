Kuks ovládlo divadlo i hudba mnoha žánrů, vzpomenou i na hraběte Štorka

Tomáš Plecháč
  10:22aktualizováno  10:22
V jeviště pro více než třicet divadelních, hudebních a výtvarných produkcí se proměnil barokní hospitál nedaleko Dvora Králové nad Labem. 24. ročník multižánrového festivalu Theatrum Kuks nese podtitul Paměť místa a odkazuje k barokní historii lokality, která se v dobách hraběte Šporka stala kulturním centrem evropského formátu. Letošní program zahrnuje několik projektů, které tuto paměť rozvíjejí: od vyprávění místních pamětníků až po loutkové představení vytvořené z kukských kronik.

Na několika scénách se představí soubory z České republiky, Itálie či Německa. Premiéru si letos odbylo velké festivalové šapitó, kde se koná večerní program. Festival začal ve středu a potrvá do neděle.

„Už více než dvacet let připomínáme barokní kulturní dějiny Kuksu. Usilujeme o návrat živého umění do celého areálu, o propojování obou břehů Labe v duchu původního urbanistického plánu jeho zakladatele hraběte Šporka a především o organické propojení minulosti s přítomností,“ uvádí ředitelka festivalu Kateřina Bohadlová.

Letošní ročník nabídne jakousi kroniku Kuksu od konce 17. století do současnosti. Podle ředitelky se víc než jindy zaměří na Kuks a jeho paměť. „Nejen na tu barokní, ale na celý sendvič posledních 300 let až do současnosti. Výjimkou není ani 20. století a jeho turbulentní dějiny. Kuks tvoří i jeho současní obyvatelé a jejich životní příběhy, kterým ve spolupráci s dalšími partnery nasloucháme,“ vysvětluje Kateřina Bohadlová.

9 fotografií

Návštěvníky čeká v pěti dnech 35 bodů programu s Kuksem v hlavní roli. Jedním z nejvýraznějších počinů bude inscenovaná procházka Vypravěčské zákuksky od souboru TisíciHRAn, která propojuje vyprávění obyvatel Kuksu s konkrétními místy. Podobnou linku tvoří interaktivní dílna Gruss aus Kukus aneb Strašlivé vyprávění o konci zlatých časů na staroslavném panství Kuks.

Na programu jsou intimní koncerty i renomované ansámbly. Italské trio Ricercare Antico a německé duo Chiavi d’Amore rozehrají unikátní historické nástroje a přenesou posluchače do světa 17. a 18. století. Zazní také Ensemble Damian, Micro Opera München nebo Viaggio Musicale s kontratenoristou Vojtěchem Pelkou.

Disco šmrncnuté barokem

Tradiční účastník festivalu soubor Geisslers Hofcomoedianten uvedl ve středu koncert Let’s baROCK! jako klasiku, disco i pop šmrncnuté barokem. Jedním z vrcholů bude sobotní narozeninový koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka inspirovaný dialogem s hospitálem Kuks.

Osmdesátiletý umělec zahraje příběh o Dobru a Zlu, Píseň pro krále Davida, Píseň pro Pannu Marii a také nově vznikající skladbu věnovanou hraběti Šporkovi.

Výběr z programu Theatrum Kuks

  • 22. 8. Kronikárium aneb Kabaret Kuks (Divadlo Dno), parčík, 16.30, Hudební lahůdky (Viaggio Musicale), lapidárium, 19.30, Dvě komedie v komedii (Geisslers Hofcomoedianten), velké šapitó, 21.00
  • 23. 8. Valdštejnova hlava (Adam Hošek), Galerie loutek, 12.30, Půlnoc v pohraničí (Fysioart), kostel, 17.00, 80. obratník Raka (Štěpán Rak), lapidárium, 18.30
  • 24. 8. O původu Kuksu (Theatrum Kuks & Geissleři & Kolegium hrabětě Šporka), galerie loutek, 10.30, Loutkový cirkus v parku (Puppets in Prague), šapito parčík, 12:00, Simply Simplicius aneb Svatá prostoto! (Geisslers Hofcomoedianten), Hankův dům Dvůr Králové, 19:00

Festival připomněl osobnost benátského spisovatele a svůdníka Giacoma Casanovy. U příležitosti 300. výročí jeho narození diváci zhlédli Geisslers Hofcomoedianten autorský Projekt Casanova: Jak voní ramlice a scénický portrét Casanova souboru JEDL s Martinem Pechlátem v titulní roli.

Nechybí loutkové inscenace pro rodiny s dětmi. Výtvarnice a scénografka Jitka Nejedlá vede týdenní workshop urban sketchingu přímo v kukské krajině, zakončí ho páteční vernisáž a prezentace všech výtvorů. Po celou dobu festivalu si návštěvníci mohou projít dokumentární výstavu Paměti národa k 80. výročí konce 2. světové války.

Festivalovou krajinou se letos diváci také projeli na koloběžkách v rámci čtvrtečního komponovaného výletu s tanečními, hudebními a výtvarnými zastaveními. Festival se odehrává v celém areálu hospitálu, představení jsou v lapidáriu, parčíku, Galerii loutek i v kostele Nejsvětější Trojice. Dějištěm večerního program je nové velké šapitó.

Epilog 24. ročníku obstará v neděli od 19 hodin zdramatizovaná adaptace slavného barokního románu Dobrodružný Simplicius Simplicissimus Hanse Jacoba Christoffela von Grimmelshausena z let 1668 a 1669 v královédvorském Hankově domě.

