Premiéra Lucie, The Wailers i underground. Začíná TrutnOFF k Havlově devadesátce

Jednou z hlavních událostí bude sobotní koncert Lucie, která jako jedna z mála zásadních českých kapel na festivalu ještě nikdy nehrála.
„TrutnOFF má čtyřicet dva let, Lucii bylo nedávno čtyřicet. Uzrál čas pro vzájemné propojení. Přiznám se, že jsem Lucii nikdy neposlouchal. Ale když odešel David Koller a část jejích fanoušků se od kapely odvrátila, po setkání s Robertem Kodymem bylo jasné, že přišla ta správná chvíle,“ říká zakladatel festivalu Martin Věchet.
Jamajská skupina The Wailers, kterou v 60. letech založil král reggae Bob Marley, se na Bojiště vrátí po 21 letech. Velkou show slibuje páteční vystoupení Gogol Bordello. Gypsy punková kapela pocházející z New Yorku je pověstná energickými koncerty.
TrutnOFF opět nabídne pestrý hudební mix napříč žánrovými škatulkami. Zahrají Monkey Business, pornofolkař Záviš, Ondřej Havelka a jeho swingový orchestr Melody Makers, Švihadlo, E!E, undergroundoví Plastic People, zpěvák Kamil Střihavka nebo uzdravený Tony Ducháček se skupinou Garage.
Festival TrutnOFF
Brány Bojiště se dnes otevřou v 16 hodin. Po tradiční bohoslužbě pod širým nebem zahájí hudební program kapela Krásné nové stroje.
Úvodní den se představí také Pražský Výběr, Jasná Páka s Davidem Kollerem nebo Visací zámek. Více na webu přehlídky.
Po loňské premiéře se vrátí rapper Redzed a prostor dostane mezinárodní projekt Reflections of Karma s Maťo Mišíkem.
Součástí programu budou besedy a přednášky. Přijedou novináři Jaromír Bosák a Jaroslav Spurný, matematik Karel Janeček či režisér Václav Marhoul.
Letošní ročník bude věnován nedožitým devadesátinám Václava Havla, který byl v letech 1984 až 1987 společně s Martinem Věchetem a Františkem Stárkem u prvních pokusů uspořádat nezávislý festival. Později ho navštěvoval jako prezident i občan. V roce 1997 ho organizátoři na hlavním pódiu slavnostně dekorovali indiánskou čelenkou jako náčelníka Východočeského Woodstocku.
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23. srpna 2024
„Náčelníkovi mnohé dlužíme a tímto splácíme alespoň zlomek dluhu. Nebýt jeho, undergroundu a Charty 77 nebyl by nejspíš ani tento festival, který pokládal základy festivalové kultury v zemi,“ řekl Martin Věchet.