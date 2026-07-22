Festival v Kostelci nad Orlicí nabídne tři večery klasické hudby pod širým nebem

V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku bude od 30. července do 1. srpna festival Novozámecké hudební léto. Pod širým nebem se představí interpreti v čele se světově proslulým violoncellistou Mischou Maiskym a klavíristou Lukášem Vondráčkem. ČTK to dnes sdělila manažerka pořádající agentury Kinský Art Media a dramaturgyně festivalu Jana Dioszegi. Všechny festivalové koncerty začínají ve 20:00.
Festival zahájí ve čtvrtek 30. července koncert klavíristy Lukáše Vondráčka s Českou Sinfoniettou pod taktovkou dirigenta a hornisty Radka Baboráka. "První večer festivalu zahájí slavnostní Akademická předehra Johannesa Brahmse, po níž český virtuos Lukáš Vondráček přednese jeden z nejvděčnějších klavírních opusů 19. století, a to Koncert a moll Roberta Schumanna. Po přestávce se návštěvníci mohou těšit na 8. symfonii G dur Antonína Dvořáka, zvanou Anglická," uvedla Dioszegi.
V pátek 31. července bude festival pokračovat koncertem s názvem Slavné sbory z oper a Carmina Burana. Páteční koncert je vyprodaný, uvedli pořadatelé.
Vyvrcholením přehlídky bude v sobotu 1. srpna závěrečný koncert, ve kterém se představí violoncellista Maisky. "Je pro mě stále neuvěřitelné, že zahraje u nás doma na zahradě. V omezené kapacitě našeho nádvoří budou mít posluchači světovou hvězdu opravdu na dosah," řekl majitel kosteleckého Nového zámku František Kinský.
Po Mozartově předehře k opeře Figarova svatba doprovodí Maiského Karlovarský symfonický orchestr v Haydnově violoncellovém Koncertu C dur. Závěrečným opusem festivalu bude dílo Trojkoncert C dur pro klavír, housle, violoncello a orchestr Ludwiga van Beethovena. "Trio skvělých sólistů tvoří Mischa Maisky a jeho potomci, pianistka Lily Maisky, na housle bude hrát a celý koncert dirigovat Sascha Maisky," dodala Dioszegi.
Koncert zároveň připomene 500 let od nástupu Habsburků na český trůn, za nichž se Vídeň stala jedním z nejvýznamnějších hudebních center Evropy. Proto zazní díla tří skladatelů spjatých s vídeňským dvorem, Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena.
Každý večer se areál parku posluchačům otevře v 18:00. Vždy od 18:30 do 19:15 bude autogramiáda majitele zámku a průvodce televizního dokumentárního cyklu Modrá krev Františka Kinského. Z kapacitních a organizačních důvodů jsou tato setkání určená pouze držitelům vstupenek na večerní koncerty. Pro běžné návštěvníky bude zámecký park po dobu festivalu mimořádně uzavřen.
Vstupenky na koncerty 30. července a 1. srpna lze zakoupit v síti Ticketportal, více informací je na webu. Festival pořádá společnost Kinský Art Media ve spolupráci s Českým královským institutem.