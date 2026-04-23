Festival Za poklady Broumovska letos propojí klasiku s filmovou hudbou

Tématem letošního ročníku festivalu klasické hudby Za poklady Broumovska bude filmová a herní hudba. Od začátku května do 29. srpna nabídne v Broumově na Náchodsku a jeho okolí 15 koncertů a další vystoupení v doprovodném programu. Koncerty začínají obvykle v 18:00, na většinu z nich je dobrovolné vstupné. Hlavní program festivalu odstartuje v polovině června, informovali dnes ČTK pořadatelé.
Festival začne v pátek 1. května koncertem české klarinetistky Anny Paulové s harfistkou Janou Bouškovou v broumovském klášteře. Na sobotu 2. května chystá festival rodinný program s hudbou a tancem v prostorách Jízdárny v Hejtmánkovicích, kde vystoupí Cimbálová muzika Milana Broučka. Pro děti budou připraveny také tvořivé dílny či jízdy na ponících.
"Klasická hudba zůstává i nadále pevným základem a pilířem festivalového programu. Pro letošní rok však připravujeme dramaturgický přesah, který přirozeně propojí tradici s novými podněty. Vedle hudby klasické zazní hudba filmová i hudba komponovaná pro počítačové hry," uvedla Barbora Fialová z týmu pořadatelů festivalu.
Cílem je oslovit nové posluchače a přiblížit klasickou hudbu širšímu publiku. "Herní hudba dnes není jen doprovodem k vizuálnímu produktu, ale stala se svébytnou kompoziční disciplínou, která čerpá z klasické tradice a zároveň přináší současný jazyk i výrazové prostředky. Zařazením tohoto žánru chceme ukázat, že i soudobá tvorba, která nevzniká přímo pro tradiční koncertní sály, může být inspirativním zdrojem a přirozeně se pojit s prostředím festivalu," uvedla umělecká ředitelka festivalu Tereza Kramplová.
Smyslem festivalu je také také podpořit nastupující generace umělců, upozornit na kritický stav kostelů a přispět k popularizaci klasické hudby ve všech jejích podobách. "Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny," uvedla Fialová. Více informací o festivalu je na webu.
Broumovskou skupinu kostelů tvoří 11 staveb, které představují vzájemně provázaný architektonický soubor. Kostely skupiny jsou národními kulturními památkami. Jejich autory jsou barokní stavitelé Kryštof Dientzenhofer a jeho syn Kilián Ignác Dientzenhofer.
Festival za dobu existence nabídl okolo 240 koncertů s více než 1350 účinkujícími. Koncerty navštívilo přes 52.000 posluchačů a z původně regionální akce se stala respektovanou kulturní událostí.