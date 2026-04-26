Festivaly v Královéhradeckém kraji nabídnou rock, divadlo i klasickou hudbu

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Královéhradeckém kraj se do konce letních prázdnin uskuteční řada hudebních a divadelních festivalů. Nebudou chybět velké akce, které lákají desetitisíce lidí, ale i komornější festivaly. Festivalovou sezonu v kraji tuto sobotu zahájil hradecký majáles. Jedny z největších akcí svého druhu v kraji, festival Rock for People a divadelní festival Regiony, se uskuteční v červnu, vyplynulo z ankety ČTK.

Festival klasické hudby Za poklady Broumovska začne 1. května a potrvá do 29. srpna. Hlavní program festivalu začne v polovině června. Festival se bude konat také v barokních kostelech. Koncerty začínají obvykle v 18:00, na většinu z nich je dobrovolné vstupné. Festival nabídne 15 koncertů klasické hudby a další vystoupení v doprovodném programu, uvedli pořadatelé na webu.

Festival studentské tvořivosti Náchodská Prima sezona, který každoročně v Náchodě připomíná místního rodáka, spisovatele, překladatele a vydavatele Josefa Škvoreckého, se uskuteční 4. až 7. května. Přehlídky budou na různých místech ve městě, součástí budou také koncerty či workshopy.

Na královéhradeckém letišti začne 10. června hudební festival Rock for People. Loni akce přilákala na 50.000 návštěvníků. Vyvrcholením bude 14. června vystoupení heavymetalové kapely Iron Maiden. Tisíce návštěvníků očekávají také pořadatelé mezinárodního festivalu extrémní muziky Brutal Assault, který se začátkem srpna koná v barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Bude 5. až 8. srpna.

Na trutnovském Bojišti bude od 13. do 16. srpna hudební festival Trutnoff, který letos připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. I jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka. Program festivalu nabídne různé žánry, od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock.

Největším divadelním festivalem v kraji zůstává královéhradecký mezinárodní festival Regiony. Jeho 31. ročník se uskuteční od 19. do 26. června a nabídne stovky představení a dalších akcí. Představení budou zejména v divadlech, open air program ve veřejném prostoru. Ročně na festival zavítají tisíce lidí.

Další významnou událostí bude začátkem srpna 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, který je podle pořadatelů nejstarší činoherní přehlídkou ochotnického divadla v Evropě. Festival bude v termínu 31. července až 8. srpna. V Rychnově nad Kněžnou bude 20. až 27. června divadelní a hudební festival Poláčkovo léto, pojmenovaný po spisovateli Karlu Poláčkovi.

V areálu kukského barokního areálu na Trutnovsku se 19. až 23. srpna uskuteční multižánrový festival barokem inspirovaného umění Theatrum Kuks. Na programu budou koncerty, výstavy, divadelní i taneční vystoupení, uvedli na webu pořadatelé.

Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka pořadatelé plánují na 4. až 11. července. Letošní 70. ročník festivalu nabídne desítky kulturních pořadů včetně autorských čtení, besed či koncertů.

V Trutnově bude od 3. do 7. června mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF, který patří k největším svého druhu v ČR. Nabídne i workshopy a doprovodný program.

Nejčtenější

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Viktor Tauš: V kruhu se nikdo neschová. Human Zoo není představení, ale zkušenost

Viktor Tauš

Velká, barevná a hlasitá. Taková je show režiséra Viktora Tauše a hudebního skladatele Romana Holého. Na pódiu unikátního divadla Nová Spirála se během představení Human Zoo potkává až čtyřicet...

