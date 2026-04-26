Festivaly v Královéhradeckém kraji nabídnou rock, divadlo i klasickou hudbu

V Královéhradeckém kraj se do konce letních prázdnin uskuteční řada hudebních a divadelních festivalů. Nebudou chybět velké akce, které lákají desetitisíce lidí, ale i komornější festivaly. Festivalovou sezonu v kraji tuto sobotu zahájil hradecký majáles. Jedny z největších akcí svého druhu v kraji, festival Rock for People a divadelní festival Regiony, se uskuteční v červnu, vyplynulo z ankety ČTK.
Festival klasické hudby Za poklady Broumovska začne 1. května a potrvá do 29. srpna. Hlavní program festivalu začne v polovině června. Festival se bude konat také v barokních kostelech. Koncerty začínají obvykle v 18:00, na většinu z nich je dobrovolné vstupné. Festival nabídne 15 koncertů klasické hudby a další vystoupení v doprovodném programu, uvedli pořadatelé na webu.
Festival studentské tvořivosti Náchodská Prima sezona, který každoročně v Náchodě připomíná místního rodáka, spisovatele, překladatele a vydavatele Josefa Škvoreckého, se uskuteční 4. až 7. května. Přehlídky budou na různých místech ve městě, součástí budou také koncerty či workshopy.
Na královéhradeckém letišti začne 10. června hudební festival Rock for People. Loni akce přilákala na 50.000 návštěvníků. Vyvrcholením bude 14. června vystoupení heavymetalové kapely Iron Maiden. Tisíce návštěvníků očekávají také pořadatelé mezinárodního festivalu extrémní muziky Brutal Assault, který se začátkem srpna koná v barokní pevnosti Josefov v Jaroměři na Náchodsku. Bude 5. až 8. srpna.
Na trutnovském Bojišti bude od 13. do 16. srpna hudební festival Trutnoff, který letos připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla. I jako prezident býval Havel po roce 1990 návštěvníkem festivalu a organizátoři akce jej prohlásili za svého náčelníka. Program festivalu nabídne různé žánry, od rocku, undergroundu a world music až po alternativní rock.
Největším divadelním festivalem v kraji zůstává královéhradecký mezinárodní festival Regiony. Jeho 31. ročník se uskuteční od 19. do 26. června a nabídne stovky představení a dalších akcí. Představení budou zejména v divadlech, open air program ve veřejném prostoru. Ročně na festival zavítají tisíce lidí.
Další významnou událostí bude začátkem srpna 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov, který je podle pořadatelů nejstarší činoherní přehlídkou ochotnického divadla v Evropě. Festival bude v termínu 31. července až 8. srpna. V Rychnově nad Kněžnou bude 20. až 27. června divadelní a hudební festival Poláčkovo léto, pojmenovaný po spisovateli Karlu Poláčkovi.
V areálu kukského barokního areálu na Trutnovsku se 19. až 23. srpna uskuteční multižánrový festival barokem inspirovaného umění Theatrum Kuks. Na programu budou koncerty, výstavy, divadelní i taneční vystoupení, uvedli na webu pořadatelé.
Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka pořadatelé plánují na 4. až 11. července. Letošní 70. ročník festivalu nabídne desítky kulturních pořadů včetně autorských čtení, besed či koncertů.
V Trutnově bude od 3. do 7. června mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF, který patří k největším svého druhu v ČR. Nabídne i workshopy a doprovodný program.