Filharmonie Hradec Králové vstupuje do nové sezony s novým šéfdirigentem

Filharmonie Hradec Králové (FHK) vstupuje do 49. koncertní sezony s novým šéfdirigentem, houslistou Jiřím Habartem. Na inaugurační koncertě 17. září zazní Má vlast Bedřicha Smetany. Habart po sedmi letech ve funkci vystřídal švýcarského šéfdirigenta Kaspara Zehndera. ČTK o tom dnes informovali zástupci FHK. Pro velký zájem přidala filharmonie ještě jeden termín koncertu, a to 16. září.
"Jiří Habart nás zaujal nejen svým mimořádným talentem, ale také jasnou představou o dalším uměleckém směřování orchestru. Po sedmi letech se do čela FHK staví český šéfdirigent, jehož životní a umělecká cesta vede z Frýdku-Místku přes Litomyšl až ke spolupráci s předními českými i evropskými orchestry," uvedl ředitel FHK Vladimír Šrámek.
S nástupem nového šéfdirigenta se proměnila i dramaturgie orchestru. Hradečtí filharmonici v nadcházející sezoně 2026/2027 nabídnou více klasických skladeb nejvýznamnějších autorů jako je Mozart, Haydn, Mendelssohn, Brahms, Beethoven nebo Čajkovskij.
"Ačkoliv se jedná o velké symfonické těleso schopné interpretovat hudbu od baroka po soudobé kompozice, v posledních letech byla jeho dramaturgická a interpretační tvář výrazně utvářena osobností bývalého šéfdirigenta, jehož vztah k české hudbě výrazně obohatil umělecký profil orchestru. Na tuto cennou kontinuitu chci s respektem navázat a přirozeně ji doplnit vlastním pohledem," uvedl Habart.
Nový šéfdirigent je absolventem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru housle a oborů dirigování a sbormistrovství na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2023 se stal finalistou Dirigentské soutěže Donatelly Flickové v Londýně a laureátem dirigentské Kodályovy soutěže Debrecín, kde získal i tři zvláštní ceny. Pravidelně spolupracuje se Slovenskou filharmonií, Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Moravskou filharmonií v Olomouci. Dirigoval i přední evropské orchestry, například Londýnský symfonický orchestr. S FHK spolupracuje od loňska.
Obecně prospěšnou společnost FHK zřizují Královéhradecký kraj a město Hradec Králové. Hradecká filharmonie byla založena v roce 1978 pod názvem Orchestr města Hradec Králové. O rok později bylo těleso přejmenováno na Symfonický orchestr Hradec Králové, v roce 1987 na Státní symfonický orchestr Hradec Králové a od vzniku České republiky nese název Filharmonie Hradec Králové. Sídlem FHK je budova z roku 1930 na Eliščině nábřeží v centru města.