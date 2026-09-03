Firmě Marius Pedersen loni v ČR stouply tržby na rekordních 5,2 miliardy Kč

Autor: ČTK
  10:36aktualizováno  10:36
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Společnost Marius Pedersen, která patří k lídrům oboru odpadového hospodářství v Česku, loni zvýšila tržby o 5,2 procenta na dosud nejvyšších 5,19 miliardy korun. Zisk společnosti klesl o 14 procent na 690 milionů korun z rekordních 805 milionů korun v roce 2024. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma založila do Sbírky listin. Společnost patří dánské firmě Marius Pedersen, která loni v září zahájila prodej svých odpadových aktivit v Česku a na Slovensku.

Poradenská firma KPMG podle středečních Hospodářských novin (HN) přijala 14. srpna závazné nabídky od zájemců. "Konfirmační due diligence chceme udělat během září a v říjnu podepsat smlouvu s vybraným partnerem," citoval deník Igora Mesenského, který má v poradenské společnosti KPMG proces prodeje na starosti.

Závazné nabídky podle HN podalo sedm zájemců, z českých to jsou investiční skupiny miliardářů Daniela Křetínského, Pavla Tykače, Karla Pražáka a také Wood & Company prostřednictvím své odpadové společnosti Kosit, která působí na Slovensku. Zahraničními zájemci by podle zdrojů HN měly být společnosti FCC Environment, Paprec a Remondis. Cena transakce by se podle deníku mohla pohybovat okolo 15 miliard korun.

"Jedná se o strategický krok v rámci dlouhodobého zaměření vlastníka na dánský trh a na vlastní iniciativy Green Future s cílem dosažení CO2 neutrality do roku 2035," uvedlo k prodeji vedení firmy ve výroční zprávě. Doplnilo, že jde o změnu vlastníka a nikoliv o omezení či ukončení podnikání firmy v Česku a na Slovensku. K loňskému roku firma sídlící v Hradci Králové uvedla, že její aktivity se vyvíjely podle schváleného rozpočtu.

Hlavní část výnosů 3,5 miliardy korun česká Marius Pedersen loni získala z likvidace, přepravy a zneškodnění odpadu. Za prodej druhotných surovin utržila 551 milionů korun a za údržbu komunikací a zeleně 210 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců firma loni zvýšila o 51 na 1862.

V Česku společnost ovládá 33 dceřiných společností, od nichž na dividendách loni přijala 219 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy. Na účtu nerozděleného zisku minulých let měla firma ke konci loňského roku 1,5 miliardy korun.

Celá skupina Marius Pedersen v Česku podle Hospodářských novin provozuje 27 skládek a 32 třídicích zařízení, zaměstnává 4300 lidí a obsluhuje přibližně dva miliony obyvatel a 25.000 firemních zákazníků. Na Slovensku pak dalších 1,2 milionu obyvatel a 7400 firem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Kronika sklářského umění pod jednou střechou. Nový Bor získal významnou sbírku

Uměleckých děl, která dokumentují mimořádnou úroveň českého řemesla, je ve...

Více než jeden a půl tisíce exponátů z Mezinárodních sklářských sympozií (IGS) se vrací do města sklářů. Cenná kolekce, kterou vloni odkoupil Liberecký kraj, našla místo ve Sklářském muzeu v Novém...

3. září 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

NSS: Proti tiskové zprávě soudu se nelze bránit správní, ale civilní žalobou

ilustrační snímek

Proti případnému zásahu či újmě způsobené tiskovou zprávou soudu se nelze bránit správní žalobou, ale jen před civilními soudy. Plyne to z dnešního rozhodnutí...

3. září 2026  10:50,  aktualizováno  10:50

Byl bych prospěšný, chce trojnásobný vrah na svobodu. Soud žádost zamítl

Šumperský okresní soud znovu rozhoduje o žádosti o podmíněné propuštění...

Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné propuštění dnes zamítl šumperský soud. Přestože Hejna tvrdí, že by byl společnosti prospěšný,...

3. září 2026  7:32,  aktualizováno  12:30

Průmyslová škola v Letohradě má novou tělocvičnu za 113 milionů korun

ilustrační snímek

Střední průmyslová škola v Letohradě na Orlickoústecku má od začátku školního roku novou tělocvičnu. Moderní stavba poskytne škole i místním sportovním klubům...

3. září 2026  10:45,  aktualizováno  10:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Firmě Marius Pedersen loni v ČR stouply tržby na rekordních 5,2 miliardy Kč

ilustrační snímek

Společnost Marius Pedersen, která patří k lídrům oboru odpadového hospodářství v Česku, loni zvýšila tržby o 5,2 procenta na dosud nejvyšších 5,19 miliardy...

3. září 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Stavbaři bourají druhou část Slezanky, okolní památky pohlídají senzory

Stavbaři se v Opavě pustili do druhé etapy bourání bývalého obchodního domu...

V Opavě odstartovalo bourání druhé části bývalého obchodního domu Slezanka. Stavbaři železobetonový komplex v historickém jádru Opavy nejprve zbaví oken, dveří a dalších prvků, a pak její skelet...

3. září 2026  12:12

Opilá řidička třikrát bourala, svědka nabrala na kapotu. Pak šla klidně nakupovat

ilustrační snímek

Několik karambolů způsobila v Ústí nad Labem během jediného odpoledne silně opilá řidička osobního auta. Opakovaně se totiž pokoušela parkovat, což se ani jednou neobešlo bez kolize. Když se jí...

3. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Problémové nutrie. Na Olomoucku se jich daří odlovit více, přesto dále ničí břehy

Nutrie se ve zlínské Bartošově čtvrti přemnožily a útočí. Lidé je však stále...

Olomouc trápí nutrie. A to i přesto, že je úřad spolu s myslivci pravidelně odchytává. Nepůvodní zvíře se ale rychle množí a hloubením nor narušuje břehy i menší toky kolem Olomouce, kde může...

3. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Díla na neobvyklé výstavě si výtvarnice sama hlídá, bydlí při tom v márnici

Tvořivá Aneta Hrdličková vystavuje na telčském hřbitově a obrazy si zde také...

Manažerka Aneta Hrdličková relaxuje neobvyklým způsobem. Protože jejím koníčkem je výtvarné umění, vystavuje své obrazy. A to na vcelku nečekaném místě, na telčském židovském hřbitově. Sama si zde...

3. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Trolejbusy míří do dalších částí Prahy. Největší bitva se povede v kopcích

Trolejbusová linka 52: Na Knížecí – U Waltrovky – Jinonice

Kde mají trolejbusy největší smysl, proč jsou ideální právě pro pražské kopce a kdy zmizí poslední dieselové autobusy? I to pro deník Metro poodhalil Michal Andelek, projektový manažer strategických...

3. září 2026  12:01

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Hygienici v hradeckém kraji zkontrolovali 132 táborů a uložili čtyři pokuty

ilustrační snímek

Hygienici v Královéhradeckém kraji o letních prázdninách zkontrolovali 132 dětských táborů a pět samostatných stravovacích zařízení využívaných táborníky....

3. září 2026  10:24,  aktualizováno  10:24

Policie pátrá po ženě, odešla z Psychiatrické nemocnice Kroměříž

ilustrační snímek

Policie pátrá po třiašedesátileté ženě, pacientce Psychiatrické nemocnice Kroměříž. Ve středu odpoledne odešla z otevřeného oddělení a doposud se nevrátila ani...

3. září 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.