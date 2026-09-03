Firmě Marius Pedersen loni v ČR stouply tržby na rekordních 5,2 miliardy Kč

Společnost Marius Pedersen, která patří k lídrům oboru odpadového hospodářství v Česku, loni zvýšila tržby o 5,2 procenta na dosud nejvyšších 5,19 miliardy korun. Zisk společnosti klesl o 14 procent na 690 milionů korun z rekordních 805 milionů korun v roce 2024. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou firma založila do Sbírky listin. Společnost patří dánské firmě Marius Pedersen, která loni v září zahájila prodej svých odpadových aktivit v Česku a na Slovensku.
Poradenská firma KPMG podle středečních Hospodářských novin (HN) přijala 14. srpna závazné nabídky od zájemců. "Konfirmační due diligence chceme udělat během září a v říjnu podepsat smlouvu s vybraným partnerem," citoval deník Igora Mesenského, který má v poradenské společnosti KPMG proces prodeje na starosti.
Závazné nabídky podle HN podalo sedm zájemců, z českých to jsou investiční skupiny miliardářů Daniela Křetínského, Pavla Tykače, Karla Pražáka a také Wood & Company prostřednictvím své odpadové společnosti Kosit, která působí na Slovensku. Zahraničními zájemci by podle zdrojů HN měly být společnosti FCC Environment, Paprec a Remondis. Cena transakce by se podle deníku mohla pohybovat okolo 15 miliard korun.
"Jedná se o strategický krok v rámci dlouhodobého zaměření vlastníka na dánský trh a na vlastní iniciativy Green Future s cílem dosažení CO2 neutrality do roku 2035," uvedlo k prodeji vedení firmy ve výroční zprávě. Doplnilo, že jde o změnu vlastníka a nikoliv o omezení či ukončení podnikání firmy v Česku a na Slovensku. K loňskému roku firma sídlící v Hradci Králové uvedla, že její aktivity se vyvíjely podle schváleného rozpočtu.
Hlavní část výnosů 3,5 miliardy korun česká Marius Pedersen loni získala z likvidace, přepravy a zneškodnění odpadu. Za prodej druhotných surovin utržila 551 milionů korun a za údržbu komunikací a zeleně 210 milionů korun. Průměrný počet zaměstnanců firma loni zvýšila o 51 na 1862.
V Česku společnost ovládá 33 dceřiných společností, od nichž na dividendách loni přijala 219 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy. Na účtu nerozděleného zisku minulých let měla firma ke konci loňského roku 1,5 miliardy korun.
Celá skupina Marius Pedersen v Česku podle Hospodářských novin provozuje 27 skládek a 32 třídicích zařízení, zaměstnává 4300 lidí a obsluhuje přibližně dva miliony obyvatel a 25.000 firemních zákazníků. Na Slovensku pak dalších 1,2 milionu obyvatel a 7400 firem.