Firmy se kvůli tendru na náměstí v Hradci Králové znovu obrátily na ÚOHS

Královéhradecké stavební společnosti Smola HK a Stako se dnes znovu obrátily na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli tendru na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren v centru Hradce Králové. ČTK to řekl právní poradce sdružení Smola HK a Stako Adam Kulda. Firmy nesouhlasí s výsledkem tendru, v němž skončily druhé s cenou o 46 milionů korun nižší než vítězné sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost.
Výsledky tendru, který město vypsalo loni v květnu, společnosti Smola HK a Stako poprvé napadly loni v listopadu. Když jim radnice námitku neuznala, úspěšně se obrátily k ÚOHS, po jehož zásahu muselo město udělat nové hodnocení. I po něm vyhrálo sdružení Gardenline a BAK stavební společnost s cenou 138,1 milionu korun bez DPH, což na konci srpna schválili zastupitelé. Pro zadání zakázky firmám Gardenline a BAK hlasovalo 20 zastupitelů radniční koalice v čele s koalicí Hradeckého demokratického klubu a TOP 09. Ostatní z 37 zastupitelů se při hlasování zdrželi nebo nehlasovali či nebyli přítomni.
Sdružení Smola HK a Stako i proti novému vyhodnocení podalo námitku, kterou radní města na konci září odmítli. "Dnes jsme k ÚOHS podali návrh na přezkum úkonů zadavatele," uvedl Kulda. Sdružení podle něj navrhuje také vyloučení vítěze z veřejné zakázky, vítězné sdružení údajně nesplnilo podmínky zadávací dokumentace. O vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucího, které mělo váhu 40 procent. Cena měla váhu 60 procent.
Sdružení Smola HK a Stako, které nabídlo cenu 92,1 milionu korun bez DPH, tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucího doložilo a kritéria splnilo. Neuznání některých z hodnocených zkušeností stavbyvedoucího odmítá. "Námitky včetně 30 příloh byly podrobně posouzeny a návrh rozhodnutí se jednotlivými argumenty zabýval v plném rozsahu. Závěrem je jejich odmítnutí," uvedl v září náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
Nové hodnocení tendru podle dřívějšího vyjádření radnice přineslo pouze změnu bodového skóre, které však nemělo vliv na konečné pořadí. Vítěznému sdružení komise opět dala 80,04 bodu. Sdružení Smola HK a Stako dostalo 70 bodů místo 60 bodů při prvním hodnocení. Na třetím místě skončila opět s 39,78 bodu společnost Aquasys, která nabídla 139 milionů korun bez DPH. Předpokládaná cena díla před soutěží byla 131 milionů korun bez daně.
Stavba náměstí měla podle původního záměru radnice začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.
Stavbou náměstí radnice naváže na rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas a odpočinek, dosud slouží hlavně k parkování. Rekonstrukci Gayerových kasáren kraj dokončil již v roce 2021. Kraj do rekonstrukcí kasáren s pomocí dotací dosud investoval 840 milionů korun. Pokud by město rekonstrukci parteru areálu neudělalo, hrozilo by podle ředitele Muzea východních Čech Petra Grulicha vracení dotací.