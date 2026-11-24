Královéhradecký kraj chce uvolnit osm milionů korun pro Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) jako vyrovnávací platbu na fungování lékařských pohotovostních služeb pro dospělé, pro děti a na stomatologické pohotovosti. Díky tomu bude v roce 2027 zachovaný stejný rozsah pohotovostních služeb jako letos. ČTK o tom dnes informovali zástupci hejtmanství. Podporu projednají krajští zastupitelé na prosincovém zasedání.
"Poskytnutí této částky zajistí poskytování lékařské pohotovostní služby ve FN HK nad rámec garantovaný zdravotními pojišťovnami a dostupnost této zdravotní péče zůstane i v roce 2027 v podstatě nezměněna," uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Od začátku letošního roku přešla povinnost zajišťovat pohotovostní službu z krajů na zdravotní pojišťovny. "Vyhláškou stanovený rozsah pohotovostí by však v Královéhradeckém kraji přinesl snížení dostupnosti pohotovostních služeb. Zastupitelstvo kraje proto v prosinci 2025 schválilo uvolnění 7,8 milionu korun na zajištění dostupnějšího provozu pohotovostí na rok 2026," uvedl mluvčí kraje Dan Lechmann.
Meziroční navýšení částky poskytované krajem je stanoveno kvůli nárůstu nákladů FN HK na zajištění služeb.
Pohotovostní služby na Jičínsku, Trutnovsku, Náchodsku a Rychnovsku budou v roce 2027 zajišťované na základě samostatných ujednání s nemocnicemi Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, v případě stomatologické pohotovosti s jednotlivými ambulantními poskytovateli na Trutnovsku, Náchodsku a v okolí Nového Bydžova.