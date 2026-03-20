FN Hradec Králové otevřela nové pracoviště pro přípravu onkologických léků

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) zahájilo provoz pracoviště pro přípravu onkologických léků. Takzvané centrální ředění cytostatik vzniklo v přístavbě onkologického Pavilonu profesora Bašteckého. ČTK o tom dnes informovala mluvčí nemocnice Nikola Bánská. Vznik nového Oddělení přípravy cytostatik (OPC) je reakcí na dlouhodobě rostoucí počet pacientů vyžadujících individuálně připravovanou chemoterapii. Pracoviště zahájilo zkušební provoz v únoru.
"Dosavadní prostory již kapacitně nedokázaly pokrýt zvyšující se požadavky na přípravu těchto léčiv. Díky novému izolátoru a rozšíření prostorových i personálních kapacit, bude nyní možné celý proces přípravy výrazně urychlit a současně navýšit počet připravovaných medikací," uvedla zástupkyně vedoucího lékárníka FN HK Zuzana Woidigová Ducháčová.
Pracoviště OPC je ve třetím patře přístavby. "Postupně zde budou zaváděny moderní postupy, které zefektivní celý proces, a to od samotné přípravy léčivého přípravku až po jeho předání pacientovi," sdělila Bánská. Léky bude přepravovat speciálně upravený výtah.
Původní prostory Oddělení přípravy cytostatik FN HK budou mít nové využití. Stanou se součástí nově vzniklé Lékárny pavilonu Bašteckého. Ta bude primárně zaměřena na výdej léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek pro pacienty s onkologickým onemocněním.
"Součástí nové lékárny bude moderní výdejový automat, který výrazně urychlí práci farmaceutů a farmaceutických asistentů. Díky tomu se budou moci více věnovat poskytování lékárenské péče a individuálnímu poradenství, zaměřenému na specifické potřeby onkologických pacientů," uvedla mluvčí nemocnice.
Lékárna pavilonu Bašteckého bude třetí lékárnou v areálu FN HK. Nemocniční lékárna v budově číslo 20 poskytuje kromě výdeje léčiv také poradenské služby. Lékárna u Modrého robota v Pavilonu interních oborů FN HK zajišťuje nepřetržitou lékárenskou službu, a navíc nabízí doplňky a kosmetiku.
Nemocnice je jedním z největších zdravotnických zařízení v Česku a největším na východě Čech. Pracuje v ní 6000 zaměstnanců, ročně jí projde 750.000 pacientů.