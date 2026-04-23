Fond ESG SeniorCare v Hořicích na Jičínsku buduje domov pro seniory se 130 lůžky

Investiční fond ESG SeniorCare dnes v Hořicích na Jičínsku zahájil stavbu domova pro seniory se 130 lůžky za 200 milionů korun. Zařízení, které bude součástí sítě domovů SeniorGarden, by mělo první klienty přijmout v lednu 2028. Uvedli to představitelé firmy při zahájení stavby. SeniorGarden má zatím domovy seniorů v Ivančicích u Brna, Chrudimi a ve Velké Bíteši na Žďársku s celkovou kapacitou 400 lůžek. Před otevřením má domov v Pardubicích. Další domovy buduje, například v Jesenici u Prahy, nebo připravuje.
Většinu kapacity domova v počtu 100 lůžek zabere domov se zvláštním režimem pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou či jinými demencemi. Domov pro seniory bude mít 20 lůžek a odlehčovací služba bude mít deset míst. "Již evidujeme mnoho poptávek po ubytování. Hořice jsou naším vstupem do Královéhradeckého kraje," uvedl ředitel fondu ESG SeniorCare Zdeněk Fiala. Samotná stavba domova, jehož developerem je firmy Linkcity Czech Republic ze stavebního skupiny VCES, by měla být hotová v létě 2027.
Poptávka po službě domovů pro seniory podle ředitele domovů SeniorGarden Jiřího Duška převyšuje nabídku. Nemá proto obavu, že by nové zařízení nemělo klienty. Očekává, že klientela domova bude především z regionu Hořicka. Zařízení podle něj bude usilovat o to, aby bylo součástí sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, a mělo tedy veřejnou dotační podporu.
Hořický starosta Martin Pour (Hořičtí patrioti) vyjádřil obavu, aby s příchodem soukromého domova seniorů nezačalo přetahování zaměstnanců z městských či krajských zařízení. "Věřím, že se podaří najít symbiózu, a že půjde o doplnění sociálních služeb v Hořicích," řekl. Dušek uvedl, že v domově vznikne asi 80 pracovních míst. "Nejde nám o přetahování zaměstnanců, ale o spolupráci," řekl Dušek.
Město Hořice vlastní domov seniorů s 50 lůžky pro seniory a 50 místy pro lidi s různými formami demence. Město má také Levitovo centrum následné péče se 120 lůžky pro pacienty vyžadující následnou, dlouhodobou a rehabilitační péči. Loni město otevřelo sociální centrum s denním stacionářem a odlehčovací službou pro zdravotně postižené a seniory s kapacitou 44 míst. Královéhradecký kraj má v Hořicích Domov bez bariér pro tělesně postižené s kapacitou 79 míst.
Domov seniorů vyroste na místě nevyužívaného bývalého podnikového ředitelství textilky Mileta. Loni stavbaři pětipodlažní objekt ze 70. let minulého století zbourali. "Byl to brownfield hyzdící město," poznamenal starosta.
Domov pro seniory nebude jedinou stavbou, která na více než půlhektarovém pozemku po ředitelství Milety vyroste. Firma Linkcity Czech Republic spolu se společnosti Husova new home plánují za domovem seniorů vybudovat bytový dům asi se 40 byty. Jeho stavba by mohla začít do konce letošního roku, hotová by mohla být v roce 2028, uvedla generální ředitelka Linkcity Kristýna Zavrtálková.