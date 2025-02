Hradecký stadion má opět potíže s trávníkem. Lampa místo slunce nepomáhá

Situace se opakuje přesně po roce. Loni na konci února dovezly kamiony pásy trávy až z Nizozemska a klub doufal, že výměna, prvotřídní péče i osvětlovací rampa zajistí, že trávník vydrží podstatně déle.

Hradec nyní vyhlíží jaro a slunce, trávník ještě dostane šanci, ale je možné, že do arény bude muset opět vjet těžká mechanizace a začne další výměna. Do té předchozí klub vložil 421 tisíc korun a již tehdy byly slyšet názory, že potřeba by byla až dvojnásobná částka.

„Stav části, která přiléhá k západní tribuně, je horší než v jiných částech, ale zároveň je trávník stále způsobilý a v rámci České republiky nadprůměrný,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09).

„Kvůli nedostatečnému přirozenému osvitu tato část nevegetuje tolik jako jiné, byť se to klub snaží kompenzovat veškerými opatřeními. Bez umělého a extrémně drahého osvitu, který se používá například na Wimbledonu a nejprestižnějších stadionech, tady ten pás bude vždy prosperovat hůř. V průběhu prosince a ledna navíc trávník neregeneruje, takže ani nebylo možné, aby se přes zimu zlepšil. Budeme to sledovat na jaře a uvidíme,“ slíbil náměstek Řádek.

„Je tam kumulace chyb“

Jedním z nejpovolanějších expertů na fotbalové trávníky je groundsman a předseda Komise pro trávníky a hrací plochy FAČR Michal Koťan.

„Už dříve jsem říkal, že ta situace se bude v Hradci do roka a do dne opakovat. Hodnocením hřišť se na svazu zabýváme velmi podrobně, každopádně to hradecké meziročně od otevření v srpnu 2023 do října loňského roku spadlo z kategorie A do kategorie B, což je po jednom roce velmi výjimečné. Jako Hradečákovi se mi to těžko říká, ale z mého pohledu je tam kumulace více chyb,“ upozornil expert na hrací plochy.

Fanoušci si špatné hrací plochy hlavně u domácí lavičky a v jižní části hřiště všimli v derby proti Pardubicím, které Hradec vyhrál 3:0.

„Není to tak šílené, hrát se na tom dá, ale už je to vidět i z docela velké dálky. Hradecký trávníkář může třeba kouzlit, ale kam nedosvítí slunce, tak se trávě dařit prostě nikdy nebude,“ konstatoval Karel Šepoš.

Osvětlovací rampa až tak nepomáhá

„Když máme krásný stadion, přeci musíme mít i perfektní centr kurt. Nejhorším zjištěním je, že do toho dáváte spousty sil a prostředků, jenže výsledek se i přesto postupně vytrácí. Ve vegetačním období jsme měli trávník luxusní, ale nástupem podzimu jeho vitalita postupně ochabovala. I přes dostatečný přísun živin a podpůrných prostředků nám trávník viditelně začal strádat,“ řekl při loňské výměně trávníku pro klubový web vedoucí hradeckého stadionu Milan Ptáček.

Už od loňského podzimu lze na hradecké hrací ploše pozorovat osvětlovací rampu na kolečkách. Klub se pokouší nahradit slunce.

„Náklady na to osvětlení nejsou úplně levné, navíc jich nemáme tolik jako zámožnější kluby, máme vlastně jen jednu lampu. Snažíme se, ale zatím je stav takový, jaký je, a ideální opravdu není,“ přiznal mluvčí FC Hradec Petr Šatalík.

Proč se v létě nehraje?

Rozhodující vinu nad stavem českých fotbalových hřišť a zvlášť toho hradeckého má nelítostná termínovka. Na zimní přetahovanou s přírodou si stěžují fanoušci i hráči.

„Od dubna do října jsou hřiště všude v pohodě. Ale v zimě s tím trávníkáři někde už nic moc dělat nemohou, mají smůlu na počasí, zima je dlouhá, hřiště mají vysokou zátěž a tráva neroste. A k tomu nemají k dispozici technologie, které by trávníkům pomohly, jako kdyby bylo vegetační období,“ upozornil Michal Koťan.

Ten vidí řešení například v takzvaných hybridních trávnících, které kombinují stébla trávy z polyetylénu s těmi přírodními: „Jestli chceme hrát v Česku fotbal v zimě na kvalitních trávnících, tak doporučuju klubům investice do těch hybridních se zapojením moderních technologií. Hybrid se všívanými vlákny je skvělým řešením na zpevnění hracího povrchu a do Hradce by tento typ úplně přesně zapadl.“

Hradecký trávník trpí a další ránu dostane už v neděli, kdy na malšovický stadion dorazí Bohemians Praha. Nad nelogickým fotbalový kalendářem se pozastavila i primátorka a současně předsedkyně představenstva FC Hradec Králové Pavlína Springerová (HDK).

„Je to trochu nevýhoda kalendáře fotbalového roku, kdy se nehraje v měsících, kdy by se mělo naopak hrát nejvíce. A v měsících, kdy je regenerace pro trávník složitá, tak se hraje. My zkoušíme svítit, máme na to půjčené zařízení, ale výsledky nejsou nijak grandiózní. Ale hrát se na tom dá a trávník není zásadně špatný ve srovnání s ostatními ligovými trávníky,“ zdůraznila primátorka.

Ve hře je další výměna trávníku

Hradec zatím čeká, co s problematickým trávníkem provedou tuhé mrazy, které mají udeřit příští týden, ale hlavně pak jarní oteplení a slunce.

„Budeme to sledovat na jaře a uvidíme. Pravidelné vyměňování trávníku není úplně efektivní, ale s tím počkejme na jarní sezonu, jestli bychom to systémem hnojení, dosevu nebo pískováním a dalšími opatřeními nemohli zlepšit,“ řekl Lukáš Řádek.

„Chceme počkat na jaro, jak se to vyvrbí. Až pak se uvidí, co by se s trávníkem případně dělalo dál,“ doplnil Petr Šatalík, jenž připustil i možnost opětovné výměny zeleného koberce.

11. června 2024

Trávníku dá v červnu zabrat i údajně největší koncert kariéry kapely Chinaski. Hradec kvůli němu loni testoval ochranné desky. Nechal je na týden položit na tréninkové hřiště a zkoumal, jak si se zátěží trávník poradí. Výsledek město nepotěšil. Trávník potřebuje po sejmutí desek nejméně čtyři týdny regenerovat.

„My počítáme s tím, že tu zastíněnou část, kde jsme trávník už v zimě měnili, stejně budeme muset po koncertu vyměnit,“ upozornil Richard Jukl, generální manažer FC Hradec.