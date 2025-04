Cena za FC Hradec je už známá. Miliardář krotil nadšení, primátorka naopak

Radnice se dříve rozhodla, že se zájemcem může uzavřít smlouvu už na základě předběžné nabídky. To se však nestalo a vyjednávání mohou podle primátorky a předsedkyně představenstva fotbalového klubu Pavlíny Springerové (HDK) trvat i měsíce.

Důvodem může nejspíš být cena, město si ji představovalo vyšší. Nabídka zveřejněna nebyla a smlouvu mlčenlivosti museli podepsat všichni členové vyjednávacího týmu. Kromě primátorky se prvního kola zúčastnili předseda dozorčí rady klubu Martin Eger (ODS) a opoziční zastupitelé Lukáš Fiedler (ANO) a Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec).

Nepříliš optimistickou zprávu na sociální síti X jen dva dny před schůzkou napsal podnikatel Ondřej Tomek, jeden z klíčových zástupců společnosti Fotbal HK 1905. „S Votroky se snažíme, ale je to fakt těžký… teď to vidím na 30 procent,“ vyjádřil se k šancím.

„Netuším, z čeho toto vyjádření pramení, ale po předložení předběžné nabídky budeme mít první jednání. Obě strany si definovaly výchozí pozice a teď nás čeká hledání smysluplného kompromisu, který zajistí další rozvoj hradeckého fotbalu,“ reagovala na stejné sociální síti Pavlína Springerová. Naopak naděje na dohodu odhadla na 80 procent.

Máme společný cíl, věří primátorka

O trochu jasněji je po první schůzce, které se zúčastnil čtyřčlenný tým města a právní zástupci uchazeče, za nímž stojí například bývalý reprezentant Ivo Ulich, držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd a podnikatel a miliardář Ondřej Tomek.

Město si přeje, aby se procentuální odhady, které by jakkoli naznačovaly neúspěch dohody, nedostaly k veřejnosti. Primátorka přesto po středečním setkání své 80procentní odhady upravila:

„Pokud se mé očekávání nějak změnilo, potom po schůzce spíš stouplo nad 80 procent. Věřím, že se dokážeme domluvit, protože máme společný cíl. Potom se cesta hledá snáze. Mohu říct jen to, že jednání bylo velmi konstruktivní a v dobré atmosféře. Máme společný cíl vše zkusit zvládnout do začátku příští sezony,“ řekla primátorka.

Cena je známá, ale...

Podle informací MF DNES byly na programu úvodního jednání hlavně právní otázky a nastavení vztahů ve smluvní dokumentaci.

Řešily se také připomínky uchazeče o fotbalové akcie. Zájem americké společnosti Blue Crow Sports Group ochladl, ale skupina kolem Ivo Ulicha ještě před podáním předběžné nabídky položila několik desítek dotazů. Směřovaly k další finanční podpoře města, které si údajně přeje podržet pravomoci rozhodovat o personálních a obchodních otázkách a sáhnout si i na peníze za prodej hráčů, vstupenek, reklam i upomínkových předmětů.

O ceně se zatím nemluvilo. Je známá velmi úzkému okruhu, všichni dodržují smlouvu mlčenlivosti.

„Nabídková cena odpovídá tomu, jak byla nastavená výchozí pozice města. My nyní o podmínkách jednáme a předpokládám, že od dokumentů se odvine finální cena, která by měla reflektovat to, že podmínky budou pro naše partnery zajímavější,“ upozornila Pavlína Springerová. Nastínila i program příští schůzky: „Budeme se věnovat podnikatelskému plánu a dalším důležitým bodům, které jsou pro město klíčové.“

Podle Jana Holáska nebude město při vyjednávání o ceně ve výhodě. „Jelikož byla ve výběrovém řízení předložena jen jedna nabídka, jediný zájemce je vůči městu ve výhodné pozici. I když je ale zástupci města i fanoušky vnímán pozitivně, je třeba ochránit zájmy města,“ zdůrazňuje senátor za Hradecko.

Opozice kritizuje

Ve vyjednávacím týmu je zastoupená i opozice. To však neznamená, že by šetřila kritikou. „Máme za sebou první jednání, kam paní primátorka pozvala i členy opozice. Byla to pro nás i první možnost seznámení s předběžnou nabídkou i stanoviskem zájemce. Dosud byla jednání bez zástupců opozice, na což jsme si opakovaně stěžovali,“ řekl člen skupiny města a zastupitel Lukáš Fiedler.

19. března 2025

„Peníze vynaložené za poradenskou firmu považuji za neúčelné, protože nepřinesly valný efekt. Už jen proto, že máme jediného zájemce. Jsme v situaci, kdy nikdo neví nic konkrétního, jen se například dozvídáme, že zájemce není zcela spokojen s komunikací. Jsem z toho velmi rozpačitý a bohužel jsou tajné i informace z prvního jednání. Není mi jasné, z jakého důvodu, když navíc jednáme s jediným zájemcem,“ doplnil Denis Doksanský (oba ANO).

„Pomůžeme, i když jsme v tom primátorku mohli nechat vykoupat. Jenom doufáme, že nyní bude narozdíl od minulosti reflektovat naše názory v dalších jednáních. Úspěch toho dalšího však v tomto momentu nelze předvídat,“ konstatoval Jan Holásek.

Ten přikládá velkou váhu schůzce přespříští pátek: „To už bychom měli jednat o obchodních podmínkách prodeje klubu. Z mé zkušenosti – pokud je uzavřena obchodní dohoda, právní otázky se zpravidla podaří vždy vyřešit.“