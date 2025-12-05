Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Tomáš Hejtmánek, ČTK
  13:22
Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem a Pavlem Nedvědem. Do pěti let chtějí dostat Hradec do pohárové Evropy.
Aréna se oblékla do tradičních hradeckých barev, její interiér přímo zve k...

Aréna se oblékla do tradičních hradeckých barev, její interiér přímo zve k návštěvě. První zápas, kterým je sobotní ligový duel s Českými Budějovicemi, bude vyprodaný. (5. srpna 2023) | foto: Martin Veselý, MAFRA

FC Hradec Králové
Fanoušci na hradeckém zastupitelstvu (4.listopadu 2025)
Noví majitelé ze společnosti Fotbal HK 1905, mezi něž patří ještě podnikatelé Radek Šenk a Pavel Rejchrt, dnes představili také novou valnou hromadu a představenstvo.

Městu zůstalo 11 procent akcií a má většinu v dozorčí radě. Za město v ní zasednou Martin Eger (ODS), Lukáš Fiedler (ANO), Františkem Řehounek (Hradečtí patrioti) a primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Aréna se oblékla do tradičních hradeckých barev, její interiér přímo zve k návštěvě. První zápas, kterým je sobotní ligový duel s Českými Budějovicemi, bude vyprodaný. (5. srpna 2023)
Investoři ze společnosti Fotbal HK 1905 podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec. (5. prosince 2025)
FC Hradec Králové
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové po odhlasování prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. (4. listopadu 2025)
Podle smlouvy o převodu akcií má město i přes menšinový podíl řadu záruk. Bez souhlasu radnice nebude například možné měnit stanovy společnosti, snížit podíl města pod 11 procent či zastavovat majetek klubu v hodnotě nad pět milionů korun.

„Zásadní je také to, že není možné bez souhlasu města převést licenci nebo převést 30 procent a více hráčů či rozhodnout o přeměně nebo likvidaci společnosti,“ upozornila primátorka.

Součástí smlouvy jsou také kupní a prodejní opce, které dávají radnici možnost zasáhnout, pokud by klub přestal fungovat v Hradci nebo zanikla jeho mládežnická struktura.

Město se většinového podílu zbaví poprvé od ledna 2005, kdy fotbalový klub získalo od soukromého vlastníka Jana Vody. Ten byl majitelem od roku 1994. O deset let později se však FC Hradec Králové dostal do velkých finančních potíží, hráči dokonce kvůli nevyplaceným mzdám odmítli v lednu zahájit zimní přípravu tehdy na druhou ligu.

Fotbalový klub se vrátil do zisku, výnosy zvedl o třetinu

Prvoligový fotbalový klub FC Hradec Králové v uplynulé sezoně 2024/25 vykázal zisk 4,7 milionu korun po předchozí ztrátě 1,8 milionu. Celkové výnosy klub zvedl o třetinu na 227 milionů korun ze 171 milionů. Vyplývá to z výroční zprávy klubu.

Minulá sezona, jejíž účetní období trvalo od 1. července 2024 do 30. června 2025, byla druhou v pořadí, kterou klub odehrál v nové Malšovické aréně. Předtím dvě sezony hrál domácí zápasy v azylu v Mladé Boleslavi. Návrat na moderní stadion s kapacitou až 9300 diváků klub označil za restart a zahájení nové etapy fungování klubu.

Tržby za služby klub dál zvedl na 108 milionů korun z předchozích 83 milionů. Tržby zahrnují zejména prodej vstupenek a permanentek, výnosy z reklamy, z pronájmu skyboxů a příjmy od Ligové fotbalové asociace a od marketingové společnosti STES. Prodej permanentek klub loni zvýšil na 4015 z předchozích 3833.

Od města Hradec Králové klub v sezoně 2024/25 dostal dotace 43 milionů korun po předchozích 52 milionech. Největší část podpory od města tvořila neinvestiční dotace 26 milionů korun na vyrovnání ztráty z provozu a údržby fotbalové arény. Na podporu A-týmu klub od města čerpal čtyři miliony korun. Další dotace šly na podporu mládežnického fotbalu a provoz dalších fotbalových areálů ve správě klubu.

Významnou část výnosů klubu loni tvořil příjem z prodeje hráčů ve výši 47 milionů korun po předchozích 17 milionech. Hlavním přestupem minulé sezony byl odchod stopera Karla Spáčila z Hradce Králové do Plzně. Hodnota kontraktu nebyla zveřejněna. Klub má také příjem z takzvaných plateb solidarity UEFA.

Aktiva klubu ke konci června 2025 činila 86 milionů korun. Vlastní kapitál společnosti činil 38 milionů korun, z nichž deset milionů tvořil nerozdělený zisk minulých let. Na účet nerozděleného zisku se podle rozhodnutí města přesune i loňský téměř pětimilionový zisk. Klub v minulé sezoně hospodařil bez úvěrů. Měl v průměru 29 zaměstnanců, vyplývá z výroční zprávy.

Pátečním podpisem smluv se završí proces prodeje klubu, který radnice zahájila na podzim 2023. V městem vypsaném výběrovém řízení byl Fotbal HK 1905 jediným zájemcem. Hradečtí zastupitelé transakční dokumentaci a prodej klubu schválili na zasedání 4. listopadu.

Firma Fotbal HK 1905 za 89 procent akcií zaplatí 50,172 milionu korun. Suma zahrnuje i 10,172 milionu nerozděleného zisku klubu. Strategický partner by měl podle radnice přinést rozvoj hradeckého fotbalu, který by samo město zajistit nedokázalo. Městu by měly klesnout platby do klubu.

Cílem pod investorem by mělo být umístění v první lize do šestého místa a účast v evropských pohárech. V minulé sezoně 2024/25 skončil Hradec Králové v lize na sedmém místě. (čtk)

