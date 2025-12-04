Hradec po 21 letech předá fotbalový klub, bude mít většinu v dozorčí radě

Petr Záleský
  10:22aktualizováno  10:22
V pátek 5. prosince téměř přesně po 21 letech se Hradec Králové oficiálně zbaví vlastnictví fotbalového klubu. Dopoledne dojde na slavnostní podpis smlouvy a na převod 89 procent akcií na nového většinového majitele. A poprvé zasedne nově složená valná hromada a představenstvo.
Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich...
Fanoušci na hradeckém zastupitelstvu (4.listopadu 2025)
Ivo Ulich (uprostřed) sleduje hlasování zastupitelstva o prodeji hradeckého...
Výsledek hlasování o prodeji FC Hradec Králové (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Klub FC Hradec Králové pod vedením společnosti Fotbal HK 1905 začíná novou éru. Majitelé, mezi nimiž jsou jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Tomek, bývalí fotbalisté Ivo Ulich a Pavel Nedvěd či podnikatelé Radek Šenk a Pavel Rejchrt, by Hradec do pěti let rádi viděli v pohárové Evropě.

Začnou nákupem posil, dramatickými změnami v rozpočtu a novými jmény ve vedení klubu? Nebo to bude cesta delší a klidnější? Jisté je, že obsadí představenstvo klubu a stanou se novou výkonnou silou. Očekávat lze jmenování nového generálního ředitele a šéfů obchodního i sportovního úseku.

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim aréna skýtá.
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové po odhlasování prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. (4. listopadu 2025)
Fanoušci na hradeckém zastupitelstvu (4.listopadu 2025)
Ivo Ulich (uprostřed) sleduje hlasování zastupitelstva o prodeji hradeckého fotbalu. Vlevo je investor Ondřej Tomek, vpravo Radek Šenk. Jde o tři z pěti spolumajitelů společnosti Fotbal HK 1905. (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Jestli dojde i k obměně kádru, to se fanoušci dozvědí brzo. Zimní přestupové okno se otevírá v lednu. Když se v srpnu skupina Kaprain stala majitelem 70 procent klubu FK Pardubice, uvolnila peníze na posílení týmu. Výsledky byly také okamžité, Pardubice úspěšně stoupají tabulkou Chance ligy.

U hradeckého týmu určitě končí sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž přijal nabídku Zbrojovky Brno. Právě on se stal architektem návratu Hradce do první ligy a stál za příchody i prodejem klíčových hráčů, ale i za návratem úspěšného trenéra Miroslava Koubka.

Co bude s Nedvědem?

Generální manažer Richard Jukl za více než 20 let v čele hradeckého klubu sice přežil pokusy o odvolání, jakož i puče fanoušků, ale lze očekávat, že noví majitelé si do vedení přivedou svého muže.

Žhavým kandidátem byl držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd, ten však mezitím přijal funkci manažera českých fotbalových reprezentací. Společnost Fotbal HK 1905 však už otázku případných střetů zájmů Pavla Nedvěda údajně ošetřila a počítá i s jeho zapojením do chodu klubu.

V představenstvu s jistotou bude minimálně jeden z trojice Ondřej Tomek, Radek Šenk, Pavel Rejchrt. Někdejší reprezentant Ivo Ulich svou budoucnost kvůli podnikatelským aktivitám spíš vidí jen v dozorčí radě, případně ve sportovních a komerčních sférách.

Město jen v dozorčí radě

„Jestli bude ve funkci generálního manažera pokračovat Richard Jukl, je otázka na nové vlastníky. Předpokládám však, že pokračovat v klubu určitě bude. Otázkou je, v jaké to bude pozici a jak budou mít majitelé strukturovanou manažerskou část ve vedení. Předpokládám, že dojde ke změnám, například v redefinování pozic, kdo bude obchodní ředitel, protože toho jsme dosud neměli. Myslím, že změny budou spíš evoluční,“ řekla primátorka Pavlína Springerová, která končí coby předsedkyně představenstva.

S Martinem Egerem, Lukášem Fiedlerem (ANO) a Františkem Řehounkem bude zasedat primátorka v dozorčí radě.

„Představenstvo by každopádně mělo být pětičlenné, mám i pracovní verzi personálního složení, ale nevím, jestli ještě nedojde k malým změnám. Každopádně v představenstvu budou pouze nominanti nového většinového majitele, proto má město většinu v dozorčí radě,“ doplnila primátorka.

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Richard Jukl by díky dlouholetému úsilí o stavbu nového stadionu, které korunoval v roce 2023, měl mít své místo v klubové síni slávy. Odchod Jiřího Sabou by však mohl být určitý problém.

Spekulovalo se o návratu hradeckého patriota Michala Šmardy, nabídku údajně měl dostat i bývalý obránce a investiční poradce Roman Polom. Aktuálně se řeší eventuální příchod někdejšího výkonného ředitele 1. FC Slovácko Petra Pojezného, o něj se však kromě Hradce uchází i fotbalový svaz a druholigová Kroměříž.

Útok na pohárovou Evropu

Když listopadové zastupitelstvo jasně schválilo převod 89 procent fotbalových akcií, Ivo Ulich se vyjádřil i ke sportovním cílům. Výsledky nejspíš nebudou hned. Ostatně kromě Sparty, Slavie a Plzně mají podobné plány také další kluby, které nedávno změnily majitele.

„Hradec Králové ještě neukázal svůj potenciál. Jednou z našich vizí tedy je ještě více posílit a rozvíjet mládežnický sport. Také se chystá spolupráce s renomovaným klubem z top pěti evropských soutěží. To si zatím necháváme pro sebe, ale určitě to bude časem zajímavé. Naší ambicí je hrát v horní polovině a ukázat se i v bojích o evropský pohár. Pracujeme s horizontem pěti let,“ uvedl podnikatel.

Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce

Zástupci města a nových vlastníků v pátek podepíší akviziční a akcionářskou smlouvu a dokončí převod 89 procent akcií. Následovat bude valná hromada klubu, která zvolí nové představenstvo a dozorčí radu.

„Nový vlastník se už setkal se všemi zaměstnanci klubu, myslím, že bude mít snahu o velkou kontinuitu. Je fajn, že nové přestupové období, které začne v lednu, si už budou řídit noví majitelé, a samozřejmě předpokládám, že se soustředí především na přípravu příští sezony, ta aktuální poběží stejně, protože klub šlape a není důvod nic zásadního měnit. Výsledky i hra jsou dobré a klub po všech stránkách funguje. Nechť to tak pokračuje a nová sezona ať již je v rukou nových vlastníků,“ vyložila svoji představu Pavlína Springerová.

15. července 2025

Město se většinového podílu zbaví poprvé od ledna 2005, kdy klub získalo od soukromého vlastníka Jana Vody. Ten byl majitelem od roku 1994. O deset let později se však FC Hradec dostal do velkých finančních potíží, hráči dokonce kvůli nevyplaceným mzdám odmítli v lednu zahájit zimní přípravu tehdy na druhou ligu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do naší výzvy a poslali své snímky – plné světla, stínů, architektury i nečekané poetiky, kterou dokáže...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Na hřbitově v Olomouci vzniklo pietní místo pro dárce těl na lékařské vzdělávání

ilustrační snímek

Na ústředním hřbitově v Olomouci-Neředíně vzniklo pietní místo věnované lidem, kteří po své smrti darovali tělo pro vzdělávání budoucích lékařů a rozvoj...

4. prosince 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

V Olomouckém kraji spouštějí provoz další lyžařská střediska

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji spouštějí provoz další lyžařská střediska. Kromě areálů v Branné a v Karlově budou moci lidé vyrazit již také na Kopřivnou, Červenohorské...

4. prosince 2025  10:48,  aktualizováno  10:48

Muž z Rychnovska přišel o 2,5 mil.Kč kvůli falešné brigádě na recenze hotelů

ilustrační snímek

Muž z Rychnovska naletěl podvodníkům, místo slibovaného výdělku přišel o 2,5 milionu korun. Na sociálních sítích zareagoval na on-line brigádu spočívající ve...

4. prosince 2025  10:38,  aktualizováno  10:38

V plzeňské sauně našli mrtvého muže a ženu, nevysvětlené úmrtí tam řešili už loni

V sauně v plzeňské čtvrti Roudná našli ve čtvrtek ráno dva mrtvé, muže a ženu....

V soukromé sauně v Plzni na Roudné ve čtvrtek ráno nalezli mrtvého muže a ženu. Na místě aktuálně pracují kriminalisté a koroner. Jak oba zemřeli, zatím policie nekomentuje.

4. prosince 2025  11:12,  aktualizováno  12:15

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dohody kvůli Stoce. Švachula půjde opět do vězení, podnikatel vyvázl s podmínkou

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Hlavní...

Na sedm let a osm měsíců poslal Krajský soud v Brně do vězení hlavního obžalovaného v korupční kauze Stoka, bývalého politika hnutí ANO Jiřího Švachulu. Schválil dohodu o vině a trestu, s níž...

4. prosince 2025  8:52,  aktualizováno  12:12

Ve Zlínském kraji se denně lyžuje pouze na hlavní sjezdovce ve Stupavě

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji se denně lyžuje pouze na hlavní sjezdovce v zimním středisku ve Stupavě na Uherskohradišťsku. V provozu je od minulého týdne. O uplynulém...

4. prosince 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Ligový fotbal uklízí. Ve spolupráci s generálním partnerem bude 18. kolo Chance Ligy věnováno udržitelnosti

4. prosince 2025  11:58

Binance představuje nové vedení. Spoluzakladatelka Yi He doplní CEO Richarda Tenga

4. prosince 2025  11:54

Otec děti držel pod krkem, bil i svázal lepicí páskou, půjde na sedm let do vězení

ilustrační snímek

Za dlouhodobé týrání pěti vyženěných i vlastních dětí si otec z Lysé nad Labem odpyká sedm let vězení. Trest mu ve čtvrtek pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Otec...

4. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Vstupenky na olympijský festival už jsou v prodeji

Na olympijských festivalech si sportovci zkoušejí i odvětví, jimž se nevěnují...

Vstupenky na Olympijský festival v Českých Budějovicích jsou v prodeji už nyní — a to online. Prostřednictvím webových stránek olympijskyfestival.cz si návštěvníci mohou zakoupit lístky pohodlně z...

4. prosince 2025  11:47

Prodej bytu 3+1 148 m2 (Mezonet)
Prodej bytu 3+1 148 m2 (Mezonet)

náměstí Míru, Jablonné v Podještědí, okres Liberec
4 690 000 Kč

Více z nabídky 102 088 nemovitostí

Další nehoda na přechodu. Devadesátiletý řidič srazil u školky muže s dcerkou

ilustrační snímek

Ke dvojici zraněných chodců musela ve středu vyjíždět záchranná služba v Olomouci poté, co je na přechodu srazilo auto. V regionu jde během pár dní o druhou nehodu, při níž byli na přechodu zraněni...

4. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

V Broumově hraje Dan Bárta, Illustratosphere a slovenské duo Lash & Grey

Dan Bárta v čele kapely Illustratosphere

V cyklu Artcafé extra se v pátek 5. prosince od 20 hodin v sále Dřevník v klášteře v Broumově odehraje mimořádný koncert jednoho z nejvýraznějších hlasů české hudební scény Dana Bárty a jeho kapely...

4. prosince 2025  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.