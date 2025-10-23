Podle Pavlíny Springerové (HDK), primátorky a současně předsedkyně představenstva klubu, je však nejdůležitější, že klub získá systém, jak se nový většinový majitel a město budou podílet na jeho budoucím chodu a financování.
Firma Fotbal HK 1905, za kterou stojí například bývalí reprezentanti Pavel Nedvěd s Ivo Ulichem a miliardář Ondřej Tomek, by se v případě souhlasu zastupitelů mohla klubu ujmout od 1. ledna 2026.
Podle informací iDNES.cz uchazeč ještě na začátku tohoto týdne odmítl dva návrhy na smluvní úpravy, jež vznesly některé zastupitelské kluby. Nakonec však ve středu ráno odeslal konečnou nabídku. Cena v desítkách milionů korun se údajně nehnula od března, kdy začala přímá jednání o transakci.
„Prioritou bylo najít kompromisní řešení. Určitě by byla jiná situace, kdybychom měli například pět uchazečů, na druhou stranu tu máme zájemce, který je veřejností přijímaný velmi pozitivně, což je také důležitá věc. Ano, docházelo k řadě kompromisů, někde jsme museli ustoupit my, někde jsme se naopak domluvili na ústupcích uchazeče,“ upozornila primátorka.
Vývoj bude následující: už nyní proudí do aplikace pro přípravu materiálů na jednání zastupitelstva jednotlivé dokumentační smlouvy. Kompletní balík smluv včetně všech čísel dostanou zastupitelé právě dnes. Příští týden se pak očekává obrovský zájem o uzavřený seminář všech zastupitelů, kde se nejen rozproudí diskuse na téma prodeje klubu.
Snad bude zastupitelstvo bez licitací
Politické kluby se také možná názorově sjednotí, aby se 4. listopadu předešlo trapné licitaci.
„Udělala jsem maximum pro to, aby to přijala i opozice. Nedokážu odhadnout, jak zastupitelé budou hlasovat, ale udělala jsem vše pro jejich informovanost. Proto máme ještě příští týden seminář pro zastupitele, předpokládám s velkou účastí, kde bychom měli projít komplexní smluvní dokumentaci, tedy desítky stran, které jsou docela složitým právním textem,“ doplnila Pavlína Springerová.
Primátorka již dříve řekla, že je pro ni důležité, aby se smlouvami, pokud možno, souhlasila i opozice. Ostatně polovinu čtyřčlenného vyjednávacího týmu města tvoří právě dva její zástupci. Podle jednoho z nich, předsedy zastupitelského klubu ANO Lukáše Fiedlera, ještě hnutí nemá zcela jasno.
„Počkáme si na odbornou diskusi s možností mnoha otázek. Poté budeme mít svůj zastupitelský klub, abychom si řekli svá stanoviska, jestli to podpoříme, anebo ne. Dlouhodobě však s prodejem klubu souhlasíme, také již máme transakční dokumentaci, orgány nově vzniklé společnosti nebo investice. Nelze se dívat jen na ekonomickou stránku prodeje, jakkoli je důležitá. Vše ještě projde velice důkladnou diskusí,“ zdůraznil Lukáš Fiedler.
Prodej FC Hradec Králové jde do finále, bude vrcholem 120. narozenin klubu
Ve zmíněných orgánech společnosti však bude po osmi letech práce ve fotbalovém klubu chybět Jiří Sabou. Sportovní ředitel měl údajně i schůzku s pravděpodobnými novými majiteli klubu, kteří se jej prý snažili přesvědčit, aby neodcházel, Sabou však kývl na nabídku druholigové Zbrojovky Brno, kde by se měl od začátku roku stát novým výkonným ředitelem.
Manažer si v Hradci udělal velmi dobré jméno a je pokládán za architekta přestavby týmu, do kterého přišel v dobách, kdy se v Malšovicích hrála jen druhá liga. V nedávné minulosti měly o jeho služby zájem i Plzeň a Jablonec.
S prodejem 89 procent akcií klubu souhlasí také Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), tedy druhý zástupce opozice ve vyjednávacím týmu města.
„Soukromý majitel fotbalového klubu, který do klubu vloží prostředky, by měl být vždy lepším hospodářem než město. Do českého fotbalu nyní vstupují zkušení čeští investoři, kteří přinášejí nejen potřebný kapitál, ale i nové manažerské metody a postupy. Pokud by Hradec stál stranou, za pár let by nemusel hrát první ligu. Pokud chceme hrát v první polovině tabulky a případně i usilovat o poháry, musíme se posunout,“ uvedl senátor za Hradecko.
15. července 2025
Spokojeností s vyjednáváním se netají ani šéf zastupitelského klubu ODS Martin Soukup.
„Na dojednaných smlouvách vesměs panuje shoda. Jsem spokojen s výsledky vyjednávacího týmu i dohodami a určitě to hradecký fotbal posune dopředu. Je to dohoda maximálně možného, musí to být výhodné pro obě strany, proto oba partneři museli udělat ústupky. Já jsem však s těmi čísly spokojený,“ zmínil se Soukup o desítkách milionů korun ve prospěch města.
Transakce se netýká nového stadionu, ten zůstane dál v městském majetku.