O akcie FC Hradec usilují dva zájemci. Jsou kvalitní, hájí město tendr

Na podzim se o koupi většinového počtu akcií FC Hradec Králové hlásilo více než pět uchazečů včetně zahraničních, nyní jsou ve hře dva.

Vedení města, dosud stoprocentní vlastník, nedává roztrpčení znát, spíš naopak. Do lhůty pro podání přihlášek do tendru se prý přihlásili „skvělí hráči“. Oba podle primátorky a současně předsedkyně představenstva klubu Pavlíny Springerové (HDK) mají zkušenosti z fotbalového prostředí.

Jejich jména město zatím nesdělilo, podle informací MF DNES je jedním bývalý reprezentant a podnikatel Ivo Ulich s miliardářem Ondřejem Tomkem.

„Oba mají obrovský zájem“

„Z neformálních jednání se nikdy nepřelije stejný počet uchazečů. Odhadovala jsem, že budou dva nebo tři. Oba, kteří se hlásí oficiálně, jsou velmi dobrými zájemci majícími zkušenosti a obrovský zájem o FC Hradec. Podle mě je lepší mít dva kompetentní a relevantní než čtyři, kteří budou vzdáleni našim představám, jak by měl vypadat většinový vlastník klubu,“ řekla Pavlína Springerová.

Podle ní už oba svůj skutečný zájem dokázali: „Za oficiálním počtem uchazečů může být řada vlivů včetně toho, že každý z nich musel už nyní investovat dost financí, času a energie na to, aby se připravil. Investovat by museli všichni a s nejistým výsledkem. Takže došlo k prosetí a teď máme dva.“

Napjatý je i klub

O nového majitele fotbalového klubu neusiluje pouze Hradec Králové. Souběžně s avizovanými 89 procenty akcií FC Hradec je k mání údajně stoprocentní balík Sigmy Olomouc.

Pavlína Springerová zatím oba uchazeče drží v tajnosti, stejně jako představy o ceně. Současní majitelé Sigmy si údajně za sto procent akcií představují částku od 200 milionů korun. Už dříve se vědělo, že nabídky předložila americká společnost Blue Crow Sports a Kaprain Karla Pražáka.

„Jsme jako na trní, protože vše jde do finále a hraje se o budoucnost klubu i vedení. Byl bych rád, kdyby vyhrál ten, který má k u Hradci speciální vztah,“ vyjádřil se pod podmínkou anonymity zdroj MF DNES z FC Hradec.

Do konce ledna se kontrolují kvalifikační kritéria obou zájemců, kteří své nabídky předložili do 17. ledna. Na odevzdání předběžných nabídek včetně strategického a investičního plánu rozvoje mají čas do konce února, pak dojde na podání finálních nabídek, ty vyhodnotí komise složená především ze zastupitelů.

Město má právo uzavřít smlouvu se zájemcem už na základě předběžné nabídky. Základním kritériem bude výše nabídkové ceny.

Na prodej dohlíží i opozice

Primátorka konkrétní představu o finální ceně sice má, ale chce si ji nechat pro sebe, konečné nabídky mohou být podle ní zajímavější:

„Město má každopádně za cíl maximalizaci zisku. Existuje více odhadních metod, které jdou od drobných desítek milionů až po velmi vysoké částky přes sto milionů, ale pro nás bude určující finální nabídka, kterou formuje poptávka, trh, dobré sportovní výsledky i skvělé zázemí, které Hradec nyní má. Jsem přesvědčena, že jsme sexy nevěsta. “

Přitom soudí, že je nepravděpodobné, aby jeden zájemce jen dělal křoví kvůli sražení ceny: „Po vyjednávání v předkole si nedovedu představit, že by jeden druhému dělal stafáž.“

Na koncesním řízení město spolupracuje s poradenským sdružením Havel & Partners a Česká spořitelna, hodnoticí komise je však složena z nominantů politických stran a hnutí v zastupitelstvu.

„Prodej akcií fotbalového klubu je proces, který musí být nanejvýš transparentní a měla by na něm být co největší shoda, i proto jsme podmínky prodeje velmi podrobně diskutovali napříč politickým spektrem,“ zdůraznila primátorka, která je členkou komise také. Dále v ní jsou zastupitelé Lukáš Fiedler, Jan Holásek, Ivan Picek a Pavel Vacek. Komisi doplňují Martin Eger a Pavel Křížek.

Přispívat na profíky? Už ne

Nový většinový vlastník klubu by podle města měl mít jasný sportovní cíl: v nejvyšší soutěži útočit na příčky, které znamenají účast v evropských pohárech. Dalším cílem je samozřejmě úspora pro město, a to až o desítky milionů korun. Nový akcionář by měl zajistit financování A-týmu, radnice by zachovala pouze podporu mládežnickému či ženskému fotbalu.

„Všichni zájemci byli informováni, že město je připraveno podporovat fotbal i nadále, ale hlavně mládežnický a ženský. Od nového většinového vlastníka očekáváme, že i on bude podporovat mládež a ženy. Klub prodáváme i proto, že chceme významně snížit svůj příspěvek do profesionálního fotbalu,“ řekla primátorka pro isport.cz.

Upřesnila, že město do profesionálního týmu loni vložilo kolem 20 milionů korun a do klubu včetně nákladů na arénu celkem přes 60 milionů.

3. září 2023

Další provoz stadionu by měl mít na starost provozovatel, rada města jím už schválila fotbalový klub. Hradec by s ním měl uzavřít pachtovní smlouvu s fixním poplatkem pět milionů korun ročně plus dalších pět procent z veškerých výnosů FC Hradec.