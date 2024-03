Tady si rádi zvykneme. Malšovická aréna hnala lvíčata i mexickou vlnou

Bubny, vlajky, mexická vlna a skandování po celý zápas. Důležitému reprezentačnímu zápasu v Hradci nechybělo skoro nic.

Výborná atmosféra tu na fotbale panuje už od loňského léta, kdy hradečtí votroci poprvé nastoupili v nejvyšší Fortuně lize proti Budějovicím a krajské město nový stadion slavnostně otevřelo.

Ze zdejší fotbalové horečky začínají těžit i reprezentační výběry. Své utkání tu odehrál už výběr žen. Týmu fotbalistek k zápasu Ligy národů s Bosnou a Hercegovinou aplaudovalo v listopadu téměř 7 500 diváků. Víc se jich na zápase ženské fotbalové reprezentace v Česku nikdy nesešlo.

Včera si to pod lízátky vychutnali poprvé i muži v kategorii do jednadvaceti let. Brzy si tu zahraje i A mužstvo, které se v Hradci představí v červnu v generálce před Eurem v přátelském utkání proti Severní Makedonii. Stadion má kapacitu 9 300 diváků, je zařazen do kategorie 4 v rámci stupnice UEFA a mohou se na něm hrát mezinárodní utkání.

Značnou část diváků tvořily v zápase proti islandským mladíkům děti, lístky na zápas dostala řada fotbalových klubů v širokém okolí.

„Stadion je super, zápas se taky povedl, kluky to bavilo až do konce, což považuju za malý zázrak. Parkování bylo v pohodě bez kolon, stojím 5 minut od stadionu. K dokonalosti chybělo snad jen 50 stánků s klobásami a 60 okýnek na pivo,“ řekl v nadsázce fanoušek Kryštof, který přijel na fotbal se dvěma syny. Před začátkem zápasu i o poločase se u občerstvení skutečně čekaly dlouhé fronty.

Průběžné vedení českého výběru a pěkné góly přály fandění, stadion mnohokrát obíhala mexická vlna. „Byla trochu zima, ale jinak super. Viděla jsem čtyři góly, co víc si přát,“ řekla jedna z hradeckých návštěvnic. V závěru, když už bylo rozhodnuto, létaly z tribun ke hřišti papírové vlaštovky ze vstupenek.

Vydařený „hradecký“ večer si chválil i trenér jednadvacítky a někdejší vynikající reprezentační obránce Jan Suchopárek. „Na Hradec si rádi zvykneme, diváci byli skvělí,“ prohlásil po zápase a děkoval přes mikrofon celému stadionu.

Krátce po zápase ocenil na sociálních sítích fanoušky také autor jednoho z gólů – talentovaný český reprezentant Christophe Kabongo. „Ahoj Hradečáci, děkuju za fantastickou atmosféru při dnešním zápase,“ řekl.

„Přišlo opravdu hodně lidí, hnalo nás to k tomuto výsledku a dohnalo k tomu, že jsme to takhle zvládli,“ uvedl po zápase v rozhovoru pro iDNES.cz dvougólový fotbalista Daniel Fila.