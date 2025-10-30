Společnost Fotbal HK 1905, která je jediným zájemcem o klub a stojí za ní například bývalý reprezentant Pavel Nedvěd nebo podnikatelé Ivo Ulich a Ondřej Tomek, ve středu 22. října učinila finální nabídku na odkup klubu. Za 89 procent akcií klubu nabídla 50,172 milionu korun. Suma zahrnuje i 10,172 milionu korun, které má klub na účtu nerozděleného zisku minulých let.
Pokud zastupitelé nabídku a související transakční dokumentace schválí, prvoligový klub by do rukou nového většinového majitele měl přejít k 1. lednu 2026. Město by si v klubu mělo nechat podíl 11 procent.
Vyjednané podmínky s investorem podle poslance a místopředsedy zastupitelského klubu ANO Denise Doksanského nenaplňují to, že by prodej přinesl investice do klubu a navýšení jeho sportovní úrovně. Vztah města a investora je podle Doksanského nevyvážený.
„Nedá se to nazvat prodejem klubu, ale darováním klubu,“ uvedl Doksanský. Jiné v poslední době prodávané kluby podle něj investoři kupovali za vyšší desítky milionů až stovky milionů korun.
Zájemce o klub podle Doksanského negarantuje navýšení příjmů klubu, ale jen jejich udržení nejméně na 180 milionech korun ročně. Již nyní jsou však příjmy klubu podle Doksanského na úrovni 200 milionů korun.
Město by mělo klubu podle zástupců ANO dávat podporu na mládež, ženský fotbal a provoz areálů v prvních čtyřech letech ročně kolem 65 milionů korun, v dalších letech by to mělo být méně.
Naopak od klubu by město mělo za pacht stadionu dostávat kolem 15 milionů korun ročně, takže roční zátěž pro rozpočet města by v prvních čtyřech letech byla asi 50 milionů korun. Pro letošní sezonu má klub od města schválenou dotaci 69 milionů korun.
Podle předsedy zastupitelského klubu ANO Lukáše Fiedlera bylo negativem celého procesu prodeje klubu to, že se jednalo jen s jedním zájemcem.
„Vytratil se konkurenční souboj, šlo po celou dobu o obchodní jednání. Dohody jsou patrně maximálně možné, které bylo se zájemcem možné dosáhnout. Na jiné varianty, které jsme navrhovali, nebylo přistoupeno,“ uvedl Fiedler, který byl ve vyjednávacím týmu města.
Dalšími členy týmu byli primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub), zastupitel a senátor Jan Holásek za opoziční Rozvíjíme Hradec a koaliční ODS nominovaný Martin Eger, který je také předsedou dozorčí rady FC Hradec Králové. O podobě smluvní dokumentace zástupci města a investora od dubna jednali na více než deseti setkáních.
Primátorka městem vydané zprávě uvedla, že celý proces prodeje byl mimořádně náročný, protože se v něm potkával svět byznysu a samosprávy.
„Museli jsme dbát na to, aby vyjednávaná dohoda byla nejen vyvážená, ale především akceptovatelná pro širší politické zastoupení,“ uvedla. Vyjednaná dohody by podle ní měla otevřít dveře dalšímu rozvoji hradeckého fotbalu.
Hradeckou koalici tvoří čtyři subjekty, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů a většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.