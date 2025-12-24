Muzeum ve Vrchlabí získalo unikátní negativy s tématikou Krkonoš

Rozsáhlou kolekci historických fotografií, skleněných negativů a stereonegativů s krkonošskou tematikou ze sbírky Pavla Scheuflera se povedlo získat Krkonošskému muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí. Pavel Scheufler byl fotograf, historik fotografie a autorem řady publikací věnovaných dějinám tohoto oboru.

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí získalo unikátní negativy historických fotek. | foto: Správa KRNAP

Mezi 49 negativy a stereonegativy vynikají unikátní skleněné stereonegativy z Krkonoš z období kolem roku 1890 od Františka Krátkého, významného fotografa a vydavatele stereosnímků a pohlednic. Neméně hodnotné jsou vzácné stereonegativy z přelomu 19. a 20. století od Rudolfa Brunnera Dvořáka.

Muzejní sbírku rozšířilo také 117 fotografií různých formátů od předních autorů působících na obou stranách Krkonoš, jako byli R. Halm, F. Pietschmann, M. Leipelt, S. Wiliams nebo J. Langhans.

Kolekce snímků od Emila Joffé zachycuje následky ničivé povodně v Krkonoších v červenci 1897, cenným přírůstkem jsou jedny z prvních barevných fotografií regionu nebo velkoformátové snímky E. Mertense, berlínského fotografa, jenž dokumentoval Krkonoše v roce 1891.

Podle mluvčího Správy KRNAP Radka Drahného má sbírka, kterou muzeum zakoupilo, estetickou i dokumentární hodnotu. „Získané materiály přinášejí cenné svědectví o vývoji fotografie v regionu a obohacují časové řady dokumentující proměny krkonošské krajiny, u některých lokalit až v rozsahu 220 let,“ řekl.

Fotografie a negativy muzejníci uloží v moderním depozitáři v Hořejším Vrchlabí. Vybrané snímky se objeví na výstavách, v odborných publikacích a využití najdou i v badatelských projektech.

