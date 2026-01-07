Dav ucpal východ, kritizují evakuaci po útoku v Hradci. Obchoďák postup hájí

Autor: the
  11:32aktualizováno  11:32
Hradecké obchodní centrum Futurum čelí kritice kvůli tlačenici po pátečním útoku v nehtovém studiu. Lidé na sociálních sítích upozornili, že evakuační východ byl v prvních chvílích zablokovaný. Lidé se podle nich v panice tlačili a nemohli se dostat z objektu. Podle obchodního centra vyklizení trvalo jen minuty.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

V pátek v podvečer v obchodním centru na Moravském Předměstí napadl cizinec v nehtovém studiu svého krajana teleskopickým obuškem a sekáčkem, ten se mu bránil nožem. Při konfliktu byla zraněna i náhodná svědkyně.

Kvůli pátrání po útočníkovi policie přikročila k evakuaci obchodního centra, kde bylo v tu dobu 1 500 až 2 000 lidí. Podezřelého muže kriminalisté dopadli téhož večera v nedaleké nemocnici, je obviněn z pokusu vraždy. Soud ho poslal do vazby.

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. (2. ledna 2026)
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. (2. ledna 2026)
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. Na snímku je průběh evakuace lidí. (2. ledna 2026)
Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník zranil dva lidi. (2. ledna 2026)
7 fotografií

Diskutující na sítích upozornili, že pokud by útočník cílil i na další oběti, měl by dav jako na dlani.

„Jde o naprosté selhání bezpečnosti a hazard se životy lidí. U hlavních vstupních dveří se zablokoval evakuační koridor. Na jednom místě se během chvíle nahromadily desítky lidí, vznikla panika, křik a tlačenice. Nikdo nevěděl, co se děje a kudy má jít,“ uvedl na Facebooku Daniel Doležal.

„Turniket (otočné dveře) se seká a pomalu se rozbíhá. V případě takových krizových situací je to průšvih. Boční dveře mívají zavřené. Ochranka je musí otevírat manuálně a trvá dlouho, než tam dojde,“ napsala Lenka Vítková.

Vyklizeno do šesti minut, říká manažerka

Podnětem se v rámci vyhodnocení zásahu zabývá i policie. Problémy při evakuaci však nezaznamenala.

Hasiči, kteří k centru přistavili evakuační autobus, přijeli podle mluvčí Martiny Götzové ve chvíli, kdy většina lidí už byla mimo objekt: „Problémy s opuštěním budovy jsme tak na místě nezaznamenali. Mohlo se stát, že některé dveře k únikovým cestám mohly být zamčené, jelikož je jejich otevření automaticky svázané s aktivací elektrické požární signalizace, která aktivována nebyla.“

Podle vedení obchodního centra byly všechny bezpečnostní systémy funkční a únikové cesty průchozí.

„Bezpečnost návštěvníků je pro nás prioritou. Točivé dveře u hlavního vstupu byly v rámci standardního postupu manuálně přepnuty do plně otevřeného režimu a celý objekt byl vyklizen přibližně do šesti minut od vyhlášení evakuace,“ uvedla manažerka centra Jana Zbořilová.

„V souvislosti s hromadným opouštěním obchodního centra aktuálně neevidujeme žádné oznámení týkající se údajných problémů u východu z centra. Děkujeme však za podnět, který bude předmětem dalšího společného jednání a následného vyhodnocení,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v blízkosti nemocnic, sociálních zařízení nebo například veterinárních ordinací a pražské zoo.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a město se připraví na nápor fanoušků krasobruslení i fotbalu. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího,...

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková u Městského soudu v Praze (7. ledna...

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se...

7. ledna 2026  11:22,  aktualizováno  12:55

Lítačka už nestačí. Praha ji od příštího roku nahradí vylepšenou aplikací

Jízdenky po zdražení bude výhodnější nakupovat v aplikaci Lítačka

Novou aplikaci pro cestující v Pražské integrované dopravě (PID), která nahradí nynější PID Lítačku, připravuje pražská městská firma Operátor ICT (OICT). Pokud vše půjde dobře, Praha ji chce spustit...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Z opravené sýpky v Rymicích bude kulturní centrum i sídlo obecního úřadu

Oprava barokní sýpky v Rymicích na Kroměřížsku se chýlí ke konci. (prosinec...

Před čtrnácti lety ji obec Rymice koupila od Zlínského kraje a předloni začala s její opravou. Historická sýpka, která dlouhé roky chátrala a je kulturní památkou, se dočká nové budoucnosti. Stane se...

7. ledna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Pražské metro,trasa A

Pražské metro,trasa A

Karneval v metru na lince A. I toto je možné při cestě pražskou MHD vidět.

vydáno 7. ledna 2026  12:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ÚOHS: Majitel řetězce Dr.Max kupuje firmu Pražská lékárnická s 12 lékárnami

ilustrační snímek

Brněnská společnost Česká Lékárna Holding (ČLH), která vlastní řetězec lékáren Dr.Max, kupuje firmu Pražská lékárnická a jejím prostřednictvím 12 lékáren mimo...

7. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Na šéfa jihočeské ODS po odchodu Kuby kandidují Bauer, Borovka nebo Jirsa

ilustrační snímek

Jihočeská ODS zná zatím tři kandidáty na krajského předsedu. Jde o senátora Tomáše Jirsu, poslance Jana Bauera a krajského a českobudějovického zastupitele...

7. ledna 2026  11:10,  aktualizováno  11:10

V Olomouckém kraji se loni narodilo o 322 dětí méně, porodnost klesá

ilustrační snímek

V šesti porodnicích Olomouckého kraje se v loňském roce narodilo 4474 dětí, oproti předchozímu roku je to o 322 méně. Porodnost tak stále klesá, úbytek dětí...

7. ledna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Zvonař Petr Rudolf Manoušek přivezl z Holandska třetí ze čtyř zvonů pro...

Zvony v katedrále svatého Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni dočasně utichly. Stalo se tak po dvanácti letech, kdy bylo všech pět zvonů usazeno do kostelní věže, která je nejvyšší v Česku....

7. ledna 2026  12:42

Pražské ulice plní v těchto dnech „nové“ stromy.

vydáno 7. ledna 2026  12:29

TCL představuje na veletrhu CES 2026 budoucnost vizuálních technologií a inteligentního bydlení s průlomovými produkty a řešeními

7. ledna 2026  12:03

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po obchvatu projelo vloni 5,4 milionu aut. Vytíženým ulicím Budějovic se ulevilo

Jižní portál tunelu Pohůrka, vzadu vlevo je kostel v Rudolfově.

Snad každý řidič poznal, že Českými Budějovicemi vloni projíždělo méně aut, a to hlavně po Dlouhé louce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to potvrdilo statistikami, když oznámilo, že dálniční...

7. ledna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Biggest akvizicí AZS Recyklace odpadu s.r.o. posílil pozici jedné z největších demoličních a recyklačních firem v Česku

7. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.