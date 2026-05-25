Galerie EPO1 v Trutnově láká na cyklus letních výstav v industriálním prostoru

Trutnovská galerie moderního umění EPO1 zahájila letní cyklus výstav. Představí dílo Pavla Holečka, Ondřeje Mesteka a Vladimira 518. Společné motto cyklu tří samostatných výstav zní: Nemusíte umění rozumět, stačí ho zažít, sdělili dnes ČTK zástupci galerie. Všechny tři výstavy končí 4. října. Centrum současného umění EPO1 je v budově bývalé elektrárny v trutnovské městské části Poříčí.
"Letní cyklus EPO1 staví na třech rozdílných uměleckých světech, které se v industriálním prostoru doplňují. Návštěvník projde imerzivní světelně-zvukovou instalací, ponoří se do tématu paměti měst a osobní výpovědi a zakotví v krkonošské krajině a její rekreační kultuře," sdělil ČTK mluvčí galerie Jan Bartoň.
Trutnovská elektrárna z roku 1929 sama o sobě podle něj tvoří součást uměleckého zážitku. "Surové betonové haly, ocelové konstrukce a měřítko bývalého průmyslového provozu vytvářejí kontext, který běžná galerijní krychle nabídnout nemůže," uvedl Bartoň.
Holeček proměňuje hlavní halu EPO1 výstavou Neokosmos v prostředí, které se neprohlíží, ale prochází se jím a prožívá se fyzicky. Imerzivní instalace pracuje se světlem, zvukem a prostorem, uvedla galerie. Industriální architektura bývalé elektrárny dotváří instalaci. "Výstava nabízí silný vizuální zážitek pro foto a video dokumentaci," uvedl Bartoň.
Osobnost české urban culture Vladimír 518 se prezentuje na výstavě nazvané "Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí" na pomezí výtvarného umění, architektury a paměti míst. Tento umělec je spojený s tématy městského prostředí, identity a lokální historie. Otevírá EPO1 publiku, které do galerie současného umění běžně nezavítá, uvedli zástupci galerie. Výstava má podle nich přesah mimo úzce vymezený výtvarný obor.
Výstava Ondřeje Mesteka Rekreace nabízí lokální téma. Mestek pracuje s motivem Krkonoš, krajiny a rekreační kultury s tím, jak si lidé osvojují horské prostředí a co po sobě v něm zanechávají. "Výstava nabízí přirozený rámec pro letní návštěvníky regionu a tip na výlet pro ty, kdo do Trutnova přijíždějí za horami," uvedl Bartoň.
Centrum EPO1 založili Renata a Rudolf Kasperovi a od svého otevření v roce 2023 se profiluje jako prostor, který spojuje industriální dědictví regionu s programem současného umění. Program staví na samostatných výstavách českých i zahraničních autorů, doprovodných akcích a otevřenosti vůči publiku, které do galerií běžně nechodí.
Jde o víceúčelový pětipodlažní komplex s výstavní plochou 3400 metrů čtverečních. Objekt nabízí vnitřní výstavní plochy, venkovní expozici, ubytování pro umělce, kavárnu a administrativní část. Galerie je ve výrobním areálu společnosti Kasper Group, která se zabývá strojírenskou výrobou a zpracováním dřeva..