V broumovské klášterní galerii Lapidárium bude výstava o houbách

„Houby představují unikátní organismy, které se odlišují od rostlin i živočichů. Marie Ladrová je dokonce nazývá bytostmi. Houby mají svá pravidla, vztahy a vazby k okolí, potřeby i funkce. Jejich léčivé vlastnosti po staletí využívá tradiční medicína, ale mohou být předobrazem i pro technologické inovace a samozřejmě jsou oblíbenou pochoutkou,“ říká kurátor.

„Nejdůležitější pro mě je nechat houby v klidu, příliš je nerušit. Jsou to nejmoudřejší a nejstarší bytosti na zemi a určitě ví, co dělají. My lidé jsme tu jen chvilku a houby s námi prožívají zábavnou hru, hrají si s námi, schovávají se nám, pomáhají, léčí i zabíjí. A já žasnu!“ říká Marie Ladrová.

Houby se jí vracejí i ve snech. „Krásně to vystihla má oblíbená spisovatelka Olga Tokarczuk v knize Pravěk a jiné časy: Podhoubí se podobá plísni/je bílé, jemné a studené,/podzemní měsíční svit./Vlhké ažury stélky,/kluzké pupínky světa,“ dodává Marie Ladrová.

Doprovodný program nabídne 15. února akvarelový workshop s Marií a 29. března vyprávění o houbách s Marií.