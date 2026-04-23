Toyen, Štyrský, Kolářovi, Válovy. Galerie zkoumá tvorbu slavných párů

Petr Mareček
  12:42aktualizováno  12:42
Co je doma, to se počítá. Nejde o kdysi populární českou komedii, ale o další pozoruhodnou výstavu v královéhradecké Galerii moderního umění (GMU), jež se osvícenou dramaturgií snaží o nové pohledy na zažité vnímání stylů či technik. Dnes v 18 hodin otevře expozici věnovanou partnerským dvojicím ve výtvarném umění.
Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka GMU) | foto: GMU Hradec Králové

Kurátorka Anna Horák Zemanová se věnuje fenoménu tvorby partnerů. Vedle ikonických dvojic jako Toyen a Jindřich Štyrský či Běla a Jiří Kolářovi představuje i méně známé, často opomíjené autory.

„Do podoby uměleckých děl vždy vstupovaly dobové podmínky, osobní příběhy, ale i přítomnost blízkého člověka. Výstava se zaměřuje právě na tento fenomén,“ říká mluvčí GMU Pavla Rousková.

„Pozornost přesouvá na vztahy manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějinných zvratů 20. století. Divák má možnost sledovat, jak se vztahy promítaly do výběru témat, technik, stylu i do způsobu, jak umělci reflektovali realitu doby,“ přibližuje.

Dvě vernisáže

Vernisáž výstavy Co je doma, to se počítá v Galerii moderního umění v Hradci Králové se koná 23. dubna od 18 hodin, výstava potrvá do 1. listopadu.

Před budovou současně odhalí Přání od Dušana Zahoranského, k vidění bude do 11. října. Více na webu galerie.

„Životopisy často obsahují poznámku o možném vlivu partnera na dílo či společnou inspiraci ve sdíleném prostředí. Většinou však nemáme možnost tyto podobnosti nebo rozdílná pojetí stejného námětu porovnat vedle sebe v přímé konfrontaci,“ vysvětluje podnět k projektu kurátorka Anna Horák Zemanová.

V královéhradecké galerii tak lze vedle sebe vidět například struktury zachycené ve fotografiích Emily Medkové spolu se strukturálními malbami Mikuláše Medka, porovnávat rozdílné pojetí stejného námětu u sester Válových nebo sledovat přímou citaci Bohumíra Komínka v malbách Miroslavy Zychové.

Josef Váchal, Apoteóza spiritualismu, 1921, olej, plátno, 135 × 150 cm (sbírka GMU)
Anna Macková, Bodlák, 1931, dřevoryt, papír, 41,5 × 50 cm (sbírka GMU)
Linka Procházková, Žena s kyticí, 1937, litografie, papír, 21 × 29,5 cm (sbírka GMU)
Antonín Procházka, Hudba, olej, plátno, 60 × 72 cm (sbírka GMU)
„Od moderny přes socialistický realismus až po konceptuální umění – v každém období lze nalézt rozdílné vrstvy vzájemného působení,“ míní kurátorka, jež se zaměřuje na akční umění a site specific a vystudovala ateliér Performance Jiřího Kovandy a Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Zastoupené páry

Linka Procházková (1884–1960) & Antonín Procházka (1882–1945)

Anna Macková (1887–1969) & Josef Váchal (1884–1969)

Augusta Nekolová (1890–1919) & Jaroslav Jareš (1886–1967)

Toyen (1902–1980) & Jindřich Štyrský (1899–1942) & Jindřich Heisler (1914–1953)

Marie Wagnerová-Kulhánková (1906–1983) & Josef Wagner (1901–1957)

Běla Kolářová (1923–2010) & Jiří Kolář (1914–2002)

Jitka Válová (1922–2011) & Květa Válová (1922–1998)

Adriena Šimotová (1926–2014) & Jiří John (1923–1972)

Eva Kmentová (1928–1980) & Olbram Zoubek(1926–2017)

Emila Medková (1928–1985) & Mikuláš Medek (1926–1974)

Zdena Fibichová (1933–1991) & Vladimír Preclík (1929–2008)

Zorka Ságlová (1942–2003) & Jan Ságl (1942)

Miroslava Zychová (1945) & Bohumír Komínek (1944–1999)

Světlana Pavlíčková (1954) & Radoslav Pavlíček (1952)

Výstava sleduje, jak se dynamika vztahů během 20. století vyvíjela. Nepřímo reflektuje proměňující se postavení žen v domácnosti, uměleckém světě i ve společnosti.

„V kontextu začátku 20. století byli jako první manželský pár na české umělecké scéně přijímáni Linka a Antonín Procházkovi. Přestože byla Procházková dlouho vnímána ve stínu svého partnera, dnes je oceňována jako svébytná autorka, jejíž práce přináší důležitý ženský hlas do příběhu české moderny,“ uvádí kurátorka.

Chybět nemohou ani známé dvojice Adriena Šimotová a Jiří John, Eva Kmentová a Olbram Zoubek nebo Zorka a Jan Ságlovi. Ve vzájemné konfrontaci lze sledovat díla Anny Mackové a Josefa Váchala nebo práce Toyen a Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera.

Z Královéhradecka se představují sochaři Marie Wagnerová Kulhánková a Josef Wagner či Světlana a Radoslav Pavlíčkovi, textilní výtvarnice, krajkářka a konceptuální umělec.

„Výstava ze zdejších sbírek i ze zápůjček otevírá otázku viditelnosti a uznání – nakolik byla tvorba jednoho z partnerů v minulosti zastíněna výraznější či slavnější osobností druhého a zdali dnes věnujeme dostatečnou pozornost opomíjeným tvůrčím hlasům, jejichž dílo je stejně kvalitní. Dialogy vybízejí k hlubšímu zamyšlení, jak zásadní roli hraje lidská blízkost v umění a do jaké míry je partnerství ovlivňováno historickými okolnostmi a společenskými konvencemi,“ říká Pavla Rousková.

Za pozornost stojí i nedávno otevřená stálá expozice České umění 20. století a jeho škatulky, galerie jí věnovala dvě patra.

Před galerií napište své Přání

Jak je u hradecké Galerie moderního umění (GMU) zvykem, vstoupí i na Velké náměstí, kde stojí už důmyslná vyhlídka Corral poukazující na přeparkovanou bídu historického centra. Od čtvrtka před secesní budovou bývalého Záložního úvěrního ústavu může každý vyslovit své Přání.

Interaktivní sochu od Dušana Zahoranského tvoří dva sloupy, mezi nimiž je napnuto pět ocelových lanek. Na nich visí písmena abecedy, se kterými lze manipulovat a sestavovat z nich různá slova na pět písmen. Prostorový objekt vybízí k literární hravosti nebo zanechání vzkazu dalšímu návštěvníkovi.

„Intervence Dušana Zahoranského, etablovaného sochaře a pedagoga pražské Akademie výtvarných umění, vytváří dialog mezi uměleckým dílem, divákem i diváky navzájem. Umístěním sochy před svou budovu královéhradecká galerie pokračuje v obohacování veřejného prostoru na Velkém náměstí,“ uvádí ředitel galerie František Zachoval.

Přání vzniklo v roce 2015 pro pražskou venkovní galerii ProLuka pod kurátorskou záštitou Denisy Václavové a Krištofa Kintery ve spolupráci s festivalem 4+4 dny v pohybu. Instalace na Velkém náměstí volně navazuje na koncepci výstavy Umění interakce, která se v GMU konala do března.

Sochař a pedagog (1972) patřil v 90. letech ve slovenském prostředí mezi klíčové tvůrce kombinující video, fotografii a sochařské postupy. Jeho tvůrčí přístup je charakteristický spojením tradičního sochařského řemesla s konceptuálními postupy.

„Autor vychází z teze, že verbální symbolika a rodný jazyk od raného věku určují naše abstraktní uvažování a způsob, jakým si v mysli ustanovujeme okolní svět. Umění vnímá jako nástroj, který pomáhá odhalovat manipulaci a rozvíjet nové způsoby sdílení myšlenek a emocí,“ říká mluvčí GMU Pavla Rousková.

HnutĂ­ Brnoklidem zaloĹľenĂ© bĂ˝valĂ˝mi ÄŤleny ANO mĂˇ registraci,lĂ­drynĂ­ je PodivinskĂˇ

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

