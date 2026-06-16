Galerie moderního umění v H.Králové 18. června zahájí výstavy o pohybu krajinou

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí svoji tvorbu v prostoru Bílá kostka. Druhá výstava nazvaná Navigace narvala nabídne ukázku díla videoartisty a performera Erika Sikory, bude ve výstavním prostoru Černá kostka, informovali dnes zástupci galerie. Obě výstavy volně spojuje téma pohybu krajinou, potrvají do 13. září.
Bílá kostka v GMU je určená prezentaci autorů spjatých s východočeským regionem v dialogu s vybraným dílem ze sbírek galerie.
"Tvorba Jana Pražana znovu otevírá otázky, které si kladli malíři-krajináři minimálně od dob romantismu. Otiskuje se autor do krajiny, nebo krajina do jeho tvorby? Navazuje zde malíř komunikaci s nějakým vyšším řádem a přichází tak k hlubšímu poznání? Jak tento subjektivní pocit komunikovat skrze výtvarné dílo?" uvedl kurátor Tomáš Kolich.
V dialogu s Pražanovými malbami a grafikami bude kruhový reliéf Ukřižování od Josefa Váchala, který je součástí sbírky GMU. Oba umělce podle zástupců GMU spojuje promítání vlastního já do krajiny. "Když jdu krajinou, uvědomuji si napojení vědomí a jeho zrcadlení do reality v přírodě. Jaký jsem uvnitř, tomu svým stavem odpovídá les, pole, krajina," uvedl Pražan.
Pohyb krajinou jako východisko umělecké práce je vlastní i slovenskému audiovizuálnímu umělci a performerovi Eriku Sikorovi, který se představí v Černé kostce, prostoru určeném pro prezentaci děl pohyblivého obrazu. Prostřednictvím humoru otevírá závažná témata, a to od proměny lidské touhy po poznání, která se dnes přesouvá k internetovým vyhledávačům a umělé inteligenci, přes fungování uměleckého provozu až po environmentální krizi, uvedla galerie.
Sikora ve výstavě Navigace narvala užívá krajinu jako prostor pro absurdně laděný a zároveň kritický pohled na současnou společnost a umění jako takové. "Autor se inspiruje přehnanou sebedůvěrou AI chatbotů, kteří odpovídají s maximální jistotou i ve chvílích, kdy je jejich poznání neúplné či dokonce nepravdivé. Stejně tak jako se vám nikdy neomluví GPS navigace, pouze přepočítá trasu nebo vám poradí jet na sever. Navigace narvala se stává nástrojem poznání i komické nejistoty," uvedla kurátorka výstavy Anna Horák Zemanová.
Sikora vystupuje také jako písničkář pod pseudonymem Džumelec. Jeho dadaistické písně zazní i na vernisáži, na níž vystoupí.
Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v pozdně secesní budově v historickém centru města.