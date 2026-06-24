Galerie moderního umění v H.Králové obmění stálou expozici, otevře tři výstavy

Autor: ČTK
  8:57aktualizováno  8:57
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové obmění stálou expozici České umění 20. století a jeho škatulky otevřením tří výstav. Vernisáž se uskuteční 25. června. Ve výstavním prostoru Na bidýlku II se s výstavou Salty Wounds, Stony Shells, Imprinted Territory představí multimediální umělkyně Polina Davydenko, ve výstavním prostoru Za zdí se uskuteční první posmrtná výstava představitele českého konceptuálního umění Karla Milera a výstavní plocha Na zdi bude patřit členkám Kruhu výtvarných umělkyň. ČTK o tom informovali zástupci GMU.

GMU třikrát do roka ve stále expozici proměňuje tři sekce, a to Na bidýlku II, Za zdí a Na zdi. Stálou expozici otevřela v únoru, která potrvá do 20. ledna 2030. Obměnnými výstavami, které jsou součástí stále expozice, chce GMU zachovat její atraktivitu i pro pravidelné návštěvníky. "Výstavy budou k vidění do 11. října," sdělila mluvčí hradecké GMU Pavla Rousková.

Polina Davydenko ve své tvorbě propojuje fotografii, video a instalaci. "Do její práce výrazně vstupuje zkušenost z Ukrajiny, zejména Doněcké oblasti, odkud pochází. Reflektuje témata spojená s těžbou, migrací, válkou a proměnou každodennosti," uvedla Rousková.

Karel Miler, který žil v letech 1940 až 2025, byl český historik umění, výtvarník, autor vizuální poezie a představitel konceptuálního a akčního umění. S Janem Mlčochem a Petrem Štemberou patřil k takzvané pražské trojici, volnému okruhu autorů spojených s českým akčním uměním, performancí a bodyartem 70. let. Jeho tvorba je spojena s neoficiální uměleckou scénou období normalizace, a přestože na konci 70. let svou akční tvorbu ukončil, řadí se k důležitým představitelům českého konceptuálního umění, uvedli zástupci GMU.

Výstava Kruhu výtvarných umělkyň v oddíle Na zdi připomene vazbu některých autorek na východní Čechy a navazuje na dlouhodobý zájem GMU o tvorbu umělců a umělkyň spojených s regionem. K vidění bude dílo Minky Podhajské, Julie Winterové-Mezerové, Anny Mackové a dalších autorek. Kruh výtvarných umělkyň se stal v roce 1920 prvním českým ženským uměleckým spolkem, který sdružoval malířky, sochařky, grafičky i autorky užitého umění. Představoval profesní zázemí pro autorky vstupující do veřejného uměleckého provozu, informovala galerie.

Na bidýlku II je komorní galerie, v níž GMU představuje tvorbu nejmladší generace autorů, současných studentů či absolventů z ateliérů výtvarných škol. Za zdí je výstavní prostor věnovaný umělcům, kteří v letech 1948 až 1989 tvořili mimo oficiální struktury kulturní politiky, v undergroundu či institucemi přehlížené šedé zóně. Na zdi je výstavní plocha věnovaná stylům, motivům, skupinám, umělkyním a umělcům, kteří zůstali mimo hlavní proud vyprávění o umění doby moderny.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce

Náměstí Jiřího z Poděbrad během slavnostního otevření po rekonstrukci (17....

Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze, prošlo významnou rekonstrukcí. Už zítra se slavnostně v novém kabátu otevře. Oprava vyvolávala mezi...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Blíží se tropické počasí a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten pravý...

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Zažijte 30 krizových situací očima záchranáře. Kniha Už letím přináší příběhy i návody

Marek Dvořák a Martin Moravec se nad další společnou knihou sešli po třech...

Na pultech obchodů se objevila nová kniha publicisty Martina Moravce a lékaře Marka Dvořáka, který pracuje jak na letecké záchranné službě v Hradci Králové, tak na urgentním příjmu Fakultní nemocnice...

25. června 2026

Část metra B stála dvě hodiny, souprava narazila do spadlého kabelu

Linka metra B je obousměrně přerušena v úseku Smíchovské nádraží - Florenc....

Závada zastavila ve čtvrtek ráno provoz metra B v úseku Smíchovské nádraží - Florenc v obou směrech. Dopravce původně informoval o srážce metra s člověkem ve stanici Anděl, mluvčí pražského...

25. června 2026  6:12,  aktualizováno  7:35

Opravené náměstí Jiřího z Poděbrad jako výheň, lidé kritizují nedostatek stínu

Náměstí Jiřího z Poděbrad. Za poslední tři roky prošla plocha rozsáhlou...

Červnová vedra odhalila slabinu nově zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad na pražských Vinohradech. Prostranství se totiž v horku mění v nepříjemnou výheň, kde je jen málo stínu. Plocha před...

25. června 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Dovolená nemusí být jen o koupání. Středočeské léto láká na desítky kulturních akcí

Do Kutné Hory se chystají i akrobaté z Cirkusu La Putyka.

Opera pod širým nebem, divadlo v zámeckých parcích, letní kina i vzpomínání na Karla Gotta. Středočeské kulturní léto 2026 přinese desítky akcí, které spojí výlety za památkami s nevšedními...

25. června 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Top Estates jako první developer v Česku přináší AI bytového asistenta

25. června 2026

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá rozsáhlou studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik unikátní studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek retenčních prvků zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Žádný kratom ani HHC u škol a hřišť. Přerov schválil novou vyhlášku

Kratom byl zařazen mezi psychomodulační látky, a jeho prodej je tak nově možný...

V Přerově vyhláškou zakázali psychoaktivní látky v místech, kde se vyskytují děti a mladiství. Platit začne od července. Cílem rázného kroku města je vytvořit bezpečnější prostředí pro nezletilé. Na...

25. června 2026  6:02

Metro do Horních Počernic? Starosta Jiří Zajac popisuje vizi budoucnosti i další plány Prahy 14

Na sochu s názvem Kameník se dívá starosta Prahy14 Jiří Zajac z okna úřadu.

Jiří Zajac (ODS), starosta městské části Praha 14, úřaduje v obýváku, asistentky má v předsíni. Sídlo radnice se totiž nachází v paneláku, byť rekonstruovaném. „Uměl bych si představit něco...

25. června 2026

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku projde obnovou

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce...

Vlčí jezero u Děčínského Sněžníku v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce brzy prokoukne. Státní podnik Lesy ČR zahájil jeho obnovu, aby nadále zůstal přírodním zdrojem vody a významným biotopem...

25. června 2026  5:59

Litoměřickou Galerii na zdi ozdobil komiks

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého...

Litoměřickou Galerii na zdi nově zdobí komiksově laděné dílo místního mladého autora Davida Šárika.

25. června 2026  5:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

Oldřichov u Duchcova

Mezi centrem Teplic a nedalekým jezerem Barbora začala jezdit nová autobusová linka s číslem 112.

25. června 2026  5:59

Ústecká radnice hledá nejkrásnější balkon ve městě

Fuchsie

Město Ústí nad Labem vyhlašuje 8. ročník soutěže o nejkrásnější balkonovou výzdobu. Jejím smyslem je ocenit pěstitelské snahy, chuť zvelebovat městská obydlí zelení a květinami.

25. června 2026  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.