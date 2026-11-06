Galerie moderního umění v H.Králové rozšířila sbírky o umění střední Evropy

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové letos rozšířila své sbírky o konceptuální a neoavantgardní díla maďarských, polských a slovenských umělců a umělkyň aktivních ve druhé polovině 20. století. Získala díla od 40 autorů a autorek zhruba za tři miliony korun, informovali dnes ČTK zástupci GMU. Cílem bylo tematicky rozšířit Sbírku střední a východní Evropy. Kromě toho galerie zakoupila i díla předních českých umělců a umělkyň. Díla v nadcházejících letech uplatní ve výstavním plánu.
"Rozšiřování sbírky o díla umělců z dalších zemí bývalého východního bloku nám umožňuje nahlížet české umění v širších souvislostech, sledovat společné i rozdílné rysy umělecké tvorby a lépe porozumět vzájemným vazbám v rámci celého regionu," uvedl ředitel GMU František Zachoval.
Jedním z děl, které GMU získala do sbírek, je Metafora I. od maďarského umělce Miklóse Erdélyho. Tvoří ho dvě fotografie. Na jednom snímku sedí autor na zahradní židli, na snímku druhém je stejná židle prázdná. "Dílo patří k zásadním projevům konceptuálního umění v Maďarsku. Miklós Erdély v něm prostřednictvím jednoduché fotografické situace otevírá otázky pomíjivosti, lidské existence a konečnosti. Dílo zároveň představuje důležitou ukázku tvorby jednoho z klíčových představitelů neoavantgardy, jehož význam přesahuje hranice tehdejšího Maďarska," sdělil Zachoval.
Do sbírek přibyla i fotografie z cyklu Once we went světově proslulé umělkyně Dóry Maurerové či filmy Ágnes Háyové, uvedli zástupci galerie. Zastoupeni jsou dále Imre Bak, Beke László, Mária Chilfová, Károly Halász, László Lakner nebo Sándor Pinczehelyi, Gyula Pauer, Bálint Szombathy či Gábor Tóth.
"Cedník, v originále Durszlak, je klíčové, rané dílo polského konceptuálního umělce a průkopníka videoartu Józefa Robakowského. Jedná se o takzvaný fotoobjekt, který vznikl v době, kdy autor působil v Toruni v uměleckých uskupeních Oko a následně Zero-61. Tyto skupiny se snažily vymanit fotografii z jejích tradičních, čistě dokumentárních či estetických mantinelů," uvedla mluvčí galerie Pavla Rousková.
Sbírku obohatila také díla slovenských umělců Petera Bartoše, Stana Filka, Květy Fulierové, Júlia Kollera nebo Vladimíra Popoviče. Z českých umělců jsou zastoupeni například Olaf Hanel, Jiří Valoch, Jiří Hynek Kocman, Eva Prokopcová, Roman Štětina, Tereza Severová nebo česko-rakouské duo Tamara Horakova a Ewald Maurer. GMU do sbírek rovněž zakoupila dílo Přání od Dušana Zahoranského, které bylo letos vystaveno ve veřejném prostoru před galerií.
Na akvizici v celkové hodnotě tří milionů korun se ministerstvo kultury podílelo částkou 1,2 milionu korun prostřednictvím svého Akvizičního fondu. Hradecká GMU je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje.