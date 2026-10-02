Galeriím a muzeím hradeckého kraje v létě mírně klesla návštěvnost

Safari Park Dvůr Králové nad Labem, muzea, galerie či hvězdárny, které zřizuje Královéhradecký kraj, navštívilo od začátku letošního roku do konce srpna 706.326 návštěvníků. Meziročně je to téměř o 7000 návštěvníků méně, což představuje pokles asi o jedno procento. Nejvyšší návštěvnost má tradičně dvorský safari park, který přivítal 538.586 návštěvníků, meziročně o 2,8 procenta méně. Meziroční nárůst naopak zaznamenala Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) či Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové, uvedli dnes zástupci hejtmanství.
"Letošní prázdniny byly náročné s ohledem na mimořádně vysoké teploty, kdy mnozí lidé návštěvu safari parku, muzeí či galerií vyměnili za pobyt u vody, ve stínu či v klimatizovaných prostorech. Jsme rádi, že u některých organizací evidujeme mírný nárůst návštěvnosti," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv).
Hradecká GMU přivítala za prvních osm měsíců letošního roku 18.605 návštěvníků, meziročně zhruba o 23 procent víc. Nárůst hlásí také MVČ, které navštívilo mezi lednem a koncem srpna 25.890 lidí, což byl nárůst o 14 procent.
"Na návštěvnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové se pozitivně projevilo červencové otevření Muzea války 1866 na Chlumu, které bylo kvůli budování nové interaktivní expozice za více než 20 milionů korun dva roky uzavřené. V červenci si cestu do znovuotevřeného muzea našlo 4132 návštěvníků a v srpnu 2328," uvedl Jakub Sochor z tiskového oddělení kraje.
Královéhradecký kraj průběžně investuje do budov muzeí či galerií, které zřizuje. Například v Náchodě připravuje stavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba by mohla začít v roce 2028 a dokončená být v roce 2030, náklady se odhadují na 250 milionů korun. V Hradci Králové kraj nedávno dokončil přestavbu někdejších Vrbenského kasáren za 382 milionů korun, kde vznikne moderní zázemí MVČ.