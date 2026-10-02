Galeriím a muzeím hradeckého kraje v létě mírně klesla návštěvnost

Autor: ČTK
  14:47aktualizováno  14:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Safari Park Dvůr Králové nad Labem, muzea, galerie či hvězdárny, které zřizuje Královéhradecký kraj, navštívilo od začátku letošního roku do konce srpna 706.326 návštěvníků. Meziročně je to téměř o 7000 návštěvníků méně, což představuje pokles asi o jedno procento. Nejvyšší návštěvnost má tradičně dvorský safari park, který přivítal 538.586 návštěvníků, meziročně o 2,8 procenta méně. Meziroční nárůst naopak zaznamenala Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) či Muzeum východních Čech (MVČ) v Hradci Králové, uvedli dnes zástupci hejtmanství.

"Letošní prázdniny byly náročné s ohledem na mimořádně vysoké teploty, kdy mnozí lidé návštěvu safari parku, muzeí či galerií vyměnili za pobyt u vody, ve stínu či v klimatizovaných prostorech. Jsme rádi, že u některých organizací evidujeme mírný nárůst návštěvnosti," uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace, kulturu a cestovní ruch Jiří Štěpán (HLAS samospráv).

Hradecká GMU přivítala za prvních osm měsíců letošního roku 18.605 návštěvníků, meziročně zhruba o 23 procent víc. Nárůst hlásí také MVČ, které navštívilo mezi lednem a koncem srpna 25.890 lidí, což byl nárůst o 14 procent.

"Na návštěvnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové se pozitivně projevilo červencové otevření Muzea války 1866 na Chlumu, které bylo kvůli budování nové interaktivní expozice za více než 20 milionů korun dva roky uzavřené. V červenci si cestu do znovuotevřeného muzea našlo 4132 návštěvníků a v srpnu 2328," uvedl Jakub Sochor z tiskového oddělení kraje.

Královéhradecký kraj průběžně investuje do budov muzeí či galerií, které zřizuje. Například v Náchodě připravuje stavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba by mohla začít v roce 2028 a dokončená být v roce 2030, náklady se odhadují na 250 milionů korun. V Hradci Králové kraj nedávno dokončil přestavbu někdejších Vrbenského kasáren za 382 milionů korun, kde vznikne moderní zázemí MVČ.

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