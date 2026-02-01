Základem plastových modelů se staly tisíce fotografií pořízených z ptačí perspektivy.
Vystudovaný architekt Ota Černý se fotogrammetrii začal věnovat před pěti lety na Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích, kde učí navrhování konstrukcí z kamene a slohy a stavitelství.
Podílel se na projektu zdokumentování staveb v Hořicích a v polském městě Strzegom.
Výsledkem byla výstava 3D miniatur kamenných památek včetně Masarykovy věže samostatnosti, radnice nebo hřbitovního portálu na Gothardu, kterou v roce 2021 pořádalo hořické městské muzeum.
Břehy místo držáků
S dronovým skenováním Černému tehdy pomáhal dopravní pilot Aleš Tauchmann ze Dvora Králové. Právě jeho záběry se staly základem pro přesný model přehrady Les Království na Labi.
„Přehrada je ikonická stavba v našem regionu, vždycky jsem tam rád jezdil. Navíc je to nejznámější pískovcová přehrada u nás,“ říká Ota Černý. Součástí modelu jsou dvě zmenšeniny břehů z tmavého plastu. Zároveň slouží jako stojánky.
Stoletá přehrada s mostními věžičkami a klenutými oblouky se ukázala pro dronové skenování ideální.
„Fotogrammetrie se dobře dělá, když je fasáda hodně členitá. Les Království má kyklopské zdivo a každý kus kamene je jiný. Úplně nejhorším povrchem pro skenování je jednolitá bílá fasáda,“ vysvětluje Černý.
Od zkoumání věžiček kostela k modelu
Když se architekt zabýval přehradou, už spolupracoval s Lukášem Malým. Toho počiny v sousední kanceláři nadchly.
„Vrtalo mi to v hlavě, až to dozrálo do stavu, kdy jsem se přihlásil na kurz fotogrammetrie a pořídil si dron i 3D tiskárnu,“ vypráví.
Jeho prvním počinem byl model gotického kostela sv. Jana Křtitele na dvorském náměstí Republiky postaveného na přelomu 14. a 15. století a patřícího mezi dominanty patnáctitisícového města.
„Vyzkoušel jsem si na tom techniku a zpracování dat, navíc mě o zmapování technického stavu rozpadajících se věžiček požádal farář,“ říká Lukáš Malý. Kolegovi pomáhal s přehradou, tiskl ji na 3D tiskárně. Společně založili web a značku Geodronaři.
Ve výbavě mají dron se zabudovanou umělou inteligencí a technologií zpřesňující satelitní navigaci na centimetry. Díky umělé inteligenci si dron vytvoří trajektorie, po kterých krouží a nepřetržitě fotografuje. Při fotogrammetrii se snímky musí z 80 procent překrývat, aby z nich počítačový program dokázal získat data.
Dronové skenování sice zabere několik hodin, ale v celém procesu je, pokud jsou vhodné podmínky, časově nejméně náročnou činností.
Vymazat hasičárnu i auta
Zbytek práce už se odehrává v kanceláři a hlavní roli má počítač. Program z několika tisíců snímků vygeneruje trojrozměrný model. V případě přehrady Les Království zpracoval pět tisíc fotografií, zabralo mu to dva dny nepřetržité práce. Pak přichází na řadu čištění modelu, které bývá zdlouhavé a detailní.
„U kostela to vypadalo tak, že součástí modelu byl kus hasičárny, stromu nebo auta. To všechno bylo potřeba v 3D programu odstranit. Přirovnal bych to k retušování fotografie. Aby byl model čistý, znamenalo by to všechna auta přeparkovat, což je technicky těžko proveditelné,“ poznamenává Lukáš Malý.
U přehrady autoři kromě překážejících lamp „vygumovali“ betonové šoupátkové věže z 50. let, které narušují architektonický ráz pískovcové koruny hráze.
Post proces byl podle Oty Černého komplikovaný i z jiných důvodů: „Vznikl model s obrovským množstvím detailů a bylo potřeba ho zjednodušit tak, aby držel tvar, ale současně neztratil charakter přehrady.“
Modely jako suvenýry
3D tiskárna přehradu vyráběla pět hodin, další dvě hodiny se tiskly břehy. „První tisk většinou odhalí deformace nebo vady, které je třeba odstranit. To se nám naštěstí nestalo,“ uvádí Lukáš Malý.
Povrch plastového modelu je silný jeden milimetr, uvnitř je mřížkovaná zpevňující konstrukce. Přehrada existuje ve třech velikostech, největší měří na délku 48 centimetrů.
25. února 2020
„Program vygeneroval model v měřítku jedna ku jedné, takže je ho možné vytisknout v libovolné velikosti, záleží jen na možnostech 3D tiskárny,“ vysvětluje Ota Černý. Několik modelů věnovali příbuzným a známým. Mezi suvenýry ho má v nabídce dvorské turistické informační centrum ve Švehlově ulici.
Ještě zachytit krásu boudy v Krkonoších
Lukáš Malý s Otou Černým vytvořili také modely památek v Konici na Olomoucku. Na konci loňského roku byla na Masarykově náměstí odhalena kamenná kašna s bronzovými miniaturami čtyř budov. Dronem zmapovali rovněž Braunovy sochy Ctností a Neřestí v Kuksu.
Lukáš Malý chce zaměřit také chatu Javorku v krkonošském Javořím dole, kam jezdí:
„Je to obyčejná dřevěná chata, chtěl bych ji nasnímat a vytisknout jen proto, abych zachoval krásu staré horské boudy, která má ještě suché záchody. Když bude na poličce v chatě vystaven model Javorky, bude mě to hřát u srdce.“