Přehrada i kostel. Dronem skenují ikonické stavby, pak tisknou model

Tomáš Plecháč
  14:32aktualizováno  14:32
Jeden je expert na výpočetní techniku, druhý architekt a středoškolský pedagog. Svedl je dohromady zájem o dronové snímkování či o vytváření a tisknutí modelů významných staveb. Lukáš Malý s Otou Černým ze Dvora Králové nad Labem už vytvořili věrnou zmenšeninu přehrady Les Království nebo dvorského kostela sv. Jana Křtitele.

Základem plastových modelů se staly tisíce fotografií pořízených z ptačí perspektivy.

Vystudovaný architekt Ota Černý se fotogrammetrii začal věnovat před pěti lety na Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích, kde učí navrhování konstrukcí z kamene a slohy a stavitelství.

Podílel se na projektu zdokumentování staveb v Hořicích a v polském městě Strzegom.

Výsledkem byla výstava 3D miniatur kamenných památek včetně Masarykovy věže samostatnosti, radnice nebo hřbitovního portálu na Gothardu, kterou v roce 2021 pořádalo hořické městské muzeum.

Břehy místo držáků

S dronovým skenováním Černému tehdy pomáhal dopravní pilot Aleš Tauchmann ze Dvora Králové. Právě jeho záběry se staly základem pro přesný model přehrady Les Království na Labi.

„Přehrada je ikonická stavba v našem regionu, vždycky jsem tam rád jezdil. Navíc je to nejznámější pískovcová přehrada u nás,“ říká Ota Černý. Součástí modelu jsou dvě zmenšeniny břehů z tmavého plastu. Zároveň slouží jako stojánky.

Stoletá přehrada s mostními věžičkami a klenutými oblouky se ukázala pro dronové skenování ideální.

Model přehrady Les Království

„Fotogrammetrie se dobře dělá, když je fasáda hodně členitá. Les Království má kyklopské zdivo a každý kus kamene je jiný. Úplně nejhorším povrchem pro skenování je jednolitá bílá fasáda,“ vysvětluje Černý.

Od zkoumání věžiček kostela k modelu

Když se architekt zabýval přehradou, už spolupracoval s Lukášem Malým. Toho počiny v sousední kanceláři nadchly.

„Vrtalo mi to v hlavě, až to dozrálo do stavu, kdy jsem se přihlásil na kurz fotogrammetrie a pořídil si dron i 3D tiskárnu,“ vypráví.

Jeho prvním počinem byl model gotického kostela sv. Jana Křtitele na dvorském náměstí Republiky postaveného na přelomu 14. a 15. století a patřícího mezi dominanty patnáctitisícového města.

Dronové skenování kostela ve Dvoře Králové

„Vyzkoušel jsem si na tom techniku a zpracování dat, navíc mě o zmapování technického stavu rozpadajících se věžiček požádal farář,“ říká Lukáš Malý. Kolegovi pomáhal s přehradou, tiskl ji na 3D tiskárně. Společně založili web a značku Geodronaři.

Ve výbavě mají dron se zabudovanou umělou inteligencí a technologií zpřesňující satelitní navigaci na centimetry. Díky umělé inteligenci si dron vytvoří trajektorie, po kterých krouží a nepřetržitě fotografuje. Při fotogrammetrii se snímky musí z 80 procent překrývat, aby z nich počítačový program dokázal získat data.

Dronové skenování sice zabere několik hodin, ale v celém procesu je, pokud jsou vhodné podmínky, časově nejméně náročnou činností.

Vymazat hasičárnu i auta

Zbytek práce už se odehrává v kanceláři a hlavní roli má počítač. Program z několika tisíců snímků vygeneruje trojrozměrný model. V případě přehrady Les Království zpracoval pět tisíc fotografií, zabralo mu to dva dny nepřetržité práce. Pak přichází na řadu čištění modelu, které bývá zdlouhavé a detailní.

Lukáš Malý (vpravo) s Otou Černým ze Dvora Králové nad Labem se věnují fotogrammetrii.
Model přehrady Les Království
Dronové skenování kostela ve Dvoře Králové
Dronové skenování kostela ve Dvoře Králové
14 fotografií

„U kostela to vypadalo tak, že součástí modelu byl kus hasičárny, stromu nebo auta. To všechno bylo potřeba v 3D programu odstranit. Přirovnal bych to k retušování fotografie. Aby byl model čistý, znamenalo by to všechna auta přeparkovat, což je technicky těžko proveditelné,“ poznamenává Lukáš Malý.

U přehrady autoři kromě překážejících lamp „vygumovali“ betonové šoupátkové věže z 50. let, které narušují architektonický ráz pískovcové koruny hráze.

Post proces byl podle Oty Černého komplikovaný i z jiných důvodů: „Vznikl model s obrovským množstvím detailů a bylo potřeba ho zjednodušit tak, aby držel tvar, ale současně neztratil charakter přehrady.“

Modely jako suvenýry

3D tiskárna přehradu vyráběla pět hodin, další dvě hodiny se tiskly břehy. „První tisk většinou odhalí deformace nebo vady, které je třeba odstranit. To se nám naštěstí nestalo,“ uvádí Lukáš Malý.

Povrch plastového modelu je silný jeden milimetr, uvnitř je mřížkovaná zpevňující konstrukce. Přehrada existuje ve třech velikostech, největší měří na délku 48 centimetrů.

25. února 2020

Tajemství přehrad

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Program vygeneroval model v měřítku jedna ku jedné, takže je ho možné vytisknout v libovolné velikosti, záleží jen na možnostech 3D tiskárny,“ vysvětluje Ota Černý. Několik modelů věnovali příbuzným a známým. Mezi suvenýry ho má v nabídce dvorské turistické informační centrum ve Švehlově ulici.

Ještě zachytit krásu boudy v Krkonoších

Lukáš Malý s Otou Černým vytvořili také modely památek v Konici na Olomoucku. Na konci loňského roku byla na Masarykově náměstí odhalena kamenná kašna s bronzovými miniaturami čtyř budov. Dronem zmapovali rovněž Braunovy sochy Ctností a Neřestí v Kuksu.

Lukáš Malý chce zaměřit také chatu Javorku v krkonošském Javořím dole, kam jezdí:

„Je to obyčejná dřevěná chata, chtěl bych ji nasnímat a vytisknout jen proto, abych zachoval krásu staré horské boudy, která má ještě suché záchody. Když bude na poličce v chatě vystaven model Javorky, bude mě to hřát u srdce.“

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026.

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2,2026

vydáno 1. února 2026  16:16

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Praha 1

Praha 1

Demonstrace na podporu prezidenta. Staroměstské náměstí 1.2.2026

vydáno 1. února 2026  16:15

Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta Pavla. „Pokud vás bude milion, sejdeme se na Letné“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se dnes od 15 hodin koná demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádá spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti byla...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  16:04

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce

ilustrační snímek

Středočeští kriminalisté obvinili sedmadvacetiletého muže z vraždy jeho otce. Tělo osmapadesátiletého muže ve značném stadiu rozkladu našli v domě v Osově na...

1. února 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

1. února 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.