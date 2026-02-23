Jazz se středomořskou příchutí. Gilad Atzmon s kapelou hraje v Broumově

„Gilad Atzmon je špičkový jazzový saxofonista a multiinstrumentalista, který si vybudoval jméno neúnavným koncertováním i výrazným autorským rukopisem na pomezí jazzové tradice a blízkovýchodních kořenů,“ zvou pořadatelé.
Jazzman vystupoval a nahrával mimo jiné s Paulem McCartneym, Sinéad O’Connor, Robbie Williamsem a Ianem Durym & The Blockheads a dalšími.
V nynější sestavě hraje britský saxofonista s izraelskými kořeny s domácím pianistou Danielem Bulatkinem, ukrajinským kontrabasistou Tarasem Vološčukem a slovenským bubeníkem Dušanem Černákem. Čtveřice má za sebou úspěšná turné po střední Evropě a svou energii zachytila i studiově „naživo“ během jediné rychlé session bez dodatečných úprav.
Kapela zahrála v pátek na úvod trutnovského Jazzince.