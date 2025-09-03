Gladiator Race rozhýbe hradeckou Marokánku, závodníky čeká šplh i plazení

Závod kombinuje běh v přírodě s překonáváním nástrah. Závodníky čeká šplhání po laně, přelézání stěn, nošení břemen, brodění se vodou či plazení v blátě.
Závod je postaven tak, aby si jej užili začátečníci i zkušenější sportovci a nabízí několik kategorií podle věku i výkonnosti. Dopoledne vyrazí na trasu děti, začátek hlavního závodu bude v poledne. Startovat se bude intervalově a v cíli závodníci čeká nová překážka.
Součástí akce je také Gladiator Race - Dog, tedy překážkový běh se psy, který odstartuje v 18 hodin.
„Po skvělém ohlasu na Ironman 70.3 se těšíme, že Hradec znovu rozhýbeme. Gladiator Race na Marokánce nabídne sportovní výzvu a skvělou atmosféru pro celé rodiny,“ řekl za pořadatelský tým Roman Šinkovský.
Na hradecký podnik naváže 5. října tradiční Hradecký půlmaraton, do něhož se už nyní přihlásil rekordní počet účastníků.