Radnice stotisícového Hradce Králové chystá rozšíření re-use projektu o bazar s použitým nábytkem, který by jinak skončil v likvidaci. Pro skladování a nabízení nábytku město postaví na jaře příštího roku ve sběrném dvoře Temešvár na západním okraji města montovanou halu za 600.000 korun. Následně nábytková banka zahájí provoz. ČTK to dnes řekl náměstek primátorky pro rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).
Dosud jsou ve městě tři re-use bazary s použitými věcmi, elektrospotřebiči a textilem. První bazar město otevřelo v roce 2023 v Kotěrově ulici, druhý v roce 2024 v nedaleké Divišově ulici a třetí loni na podzim na Gočárově třídě. Kromě toho jsou ve čtyřech sběrných dvorech takzvané re-use pointy. Princip spočívá v tom, že nepotřebné funkční věci, které lidé nosí do sběrných dvorů nebo přímo do bazaru, získají za zlomek ceny další zájemci. Systém provozuje odpadová společnost Hradecké služby, což je společný podnik města a firmy Marius Pedersen.
Hala pro nábytek na sběrném dvoře Temešvár má mít plochu asi 220 metrů čtverečních. Záměr podle radnice vychází z poptávky občanů a snahy snížit množství odpadů. "Provoz nábytkové banky zajistí Hradecké služby v rámci provozu současného sběrného dvora bez nových zaměstnanců a požadavku na navýšení provozních nákladů," uvedl Řádek.
Systém re-use provozují Hradecké služby od léta 2020. Dosavadní výtěžek z prodaných věcí dosáhl 4,3 milionu korun a město jej dávalo Technickým službám Hradec Králové na péči o městskou zeleň a Městským lesům Hradec Králové na výsadbu lesa. Od ledna 2027 budou peníze směřovat na projekty takzvaného participativního rozpočtu, což jsou různé stavby a projekty navržené a vybrané obyvateli města.