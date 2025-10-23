Nerušte nám osmileté gymnázium hned, žádá Hostinné. Čísla jsou však neúprosná

Noví studenti na gymnázium v podkrkonošském Hostinném v příštím školním roce s největší pravděpodobností nenastoupí. Vedení Královéhradeckého kraje chce osmileté gymnázium kvůli dlouhodobě nízkému zájmu o studium zrušit a v budoucnu ho nahradit čtyřletým.
Na odložení rozhodnutí, po kterém volá petice s 800 podpisy i město, nechce hejtmanství slyšet.
„Osmileté gymnázium v Hostinném není životaschopné a udržitelné,“ řekla na středeční schůzi městských zastupitelů Jana Berkovcová (ANO), náměstkyně hejtmana pro školství a sport.
Jejich rodiče založili petici, požaduje prodloužení fungování osmiletého gymnázia alespoň o dva roky, aby dostala prostor nová koncepce výuky. Obávají se, že náhlé utlumení osmiletého oboru povede k úplnému zániku gymnázia ve čtyřtisícovém městě. Čtyřletým studiem Hostinné podle nich bude jen těžko konkurovat středním školám v okolí.
Za gymnázium se postavili také zastupitelé Hostinného, ve středu jednohlasně schválili usnesení s požadavkem odložit zrušení osmiletého oboru minimálně o dva roky.
„Je to pro nás nečekaná situace, přechod je příliš překotný. Chtěli bychom proto, aby kraj rozhodnutí oddálil,“ sdělila starostka Dagmar Sahánková (nestraník, Sdružení pro lepší Hostinné).
Čísla jsou neúprosná
Škola však čas, o který studenti, rodiče i radnice žádá, velmi pravděpodobně nedostane. Vedení hejtmanství nevidí pro odklad důvod.
„Nepřesvědčili mě, k čemu by to bylo a co by měl odklad rozhodnutí přinést? Větší smysl má připravovat čtyřletý obor se zajímavým programem. Hostinné potřebuje maturitní obor, čtyřleté gymnázium není méněcenné,“ řekla iDNES.cz po skončení zastupitelstva Jana Berkovcová.
Čísla jsou podle ní neúprosná, škola má slabé skóre přijímacích zkoušek i nízkou naplněnost tříd, řada dětí odchází z kvarty na jinou střední školu. V roce 2022 gymnázium opustilo devět žáků, loni čtyři, letos pět.
„Takto víceletá gymnázia nemají fungovat, nemají být přestupní stanicí mezi základní a střední školou,“ upozornila náměstkyně pro oblast školství. V roce 2024 maturovalo devět studentů, letos patnáct. Stejný počet žáků nastoupil v září do primy, ve druhém ročníku je 21 dětí.
Upínají se k projektové výuce
Vedení školy i radnice se upíná k přechodu na projektovou výuku, která má gymnázium zatraktivnit. V prvním a druhém ročníku studenti budou mít dva tříhodinové projektové bloky, kdy dojde k propojení učiva z několika předmětů. Studenti od třetího ročníku si budou moci vybírat až 14 hodin volitelných předmětů týdně. Probíhá školení pedagogů, první změny ve výuce gymnázium zavede od září.
„Tím by se gymnázium odlišilo od dalších v kraji a mohlo by přilákat nové studenty, kteří mají o tento typ výuky zájem,“ řekl už dříve Jan Kletvík, ředitel Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy.
Město chce hledat vhodné prostory a školu podpořit internátním ubytováním. „Střední školství je nutné v Hostinném zachovat. Aby tomu tak do budoucna bylo, musí být výjimečné. Čtyřleté gymnázium s projektovou výukou je šancí,“ uvedla Dagmar Sahánková.
Několikaleté pauzy se bojí
V Hořicích a Nové Pace, kde také osmiletá gymnázia podle všeho skončí, se náhradní čtyřleté studium otevře hned od příštího školního roku. V Hořicích se v září otevře čtyřleté gymnázium, v Nové Pace pedagogické lyceum.
Naproti tomu Hostinné bude mít několikaletou přestávku a bude moci pouze doplňovat stávající třídy.
Škola má problém s prostory, některé učebny nejsou zkolaudované, například ty, které vznikly v bývalé tělocvičně. Čtyřleté studium se otevře nejpozději do čtyř let, tuto „záruku“ by podle Jany Berkovcové měla v pondělí schválit krajská rada.
„Pokud se podaří problémy s prostory pro výuku vyřešit dříve, tak se gymnázium může otevřít klidně za dva nebo za tři roky,“ potvrdila náměstkyně.
Tak dlouhá pauza ovšem může být pro podkrkonošskou školu labutí písní. „Když se udělá čtyřleté gymnázium, bude na něm ještě méně dětí než teď. Dalším logickým krokem bude zrušení gymnázia,“ naznačil zastupitel Richard Stavrovski (nestraník, Hostinné žije!).
Podobné obavy zazněly ve středu také z úst některých pedagogů. „Tři nebo čtyři roky je dlouhá doba, vyvolá to psychologický efekt, rodiče už s gymnáziem nebudou počítat,“ pronesla učitelka Jolana Fišarová.
V okruhu dvaceti kilometrů jsou tři gymnázia, děti z Hostinného mohou dojíždět do Vrchlabí, Trutnova a do Dvora Králové nad Labem. Další gymnázia jsou v Jičíně nebo v Náchodě.
2. října 2025
„Zrušení osmiletého, v budoucnu možná čtyřletého gymnázia znamená pro Hostinné velký problém. Řada gymnazistů se angažuje ve skautu, sportovních oddílech a ve spolcích. Pokud budou muset dojíždět, bude ohrožená i spolková činnost ve městě,“ uvedl zastupitel Tomáš Klíma (nestraník, KDU-ČSL).
Ve stejné budově jako gymnázium se vyučuje čtyřletý maturitní obor sociální činnost a tříletý obor ošetřovatel. V celkem patnácti třídách je kolem 200 studentů, na škole působí přibližně 30 pedagogických pracovníků.
Větších měst se to netýká
V Královéhradeckém kraji je 16 gymnázií, z toho 13 zřizuje hejtmanství. Dvanáct gymnázií má osmileté studium. Utlumit víceleté obory chce kraj v menších městech, která mají nejhorší čísla. Škol ve velkých městech se změny týkat nebudou.
Podle statistik odchází na víceletá gymnázia v kraji 12 procent dětí ze základních škol, což je příliš. „Deformuje to vzdělávací systém. Na základních školách vzniká demotivované prostředí, chybějí tahouni. Proto je potřeba navyšovat kapacity čtyřletých gymnázií na úkor víceletých,“ upozornila Jana Berkovcová.
Gymnázium v Hostinném vzniklo v roce 1872, od roku 1909 je osmileté. Ještě za první republiky byla vyučovacím jazykem němčina. Po roce 1968 největší budova v centru podkrkonošského města sloužila základní škole, gymnázium se vrátilo v roce 1990. O sedm let později se otevřela přístavba historické budovy se vstupní halou, jídelnou, tělocvičnou a posilovnou. V roce 2018 byla škola sloučena s vrchlabským gymnáziem do společného subjektu Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola.