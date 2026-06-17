Hradec Králové v létě opraví střechu takzvané malé hokejové haly vedle zimního stadionu. Střecha je ve velmi špatném stavu, do haly zatéká voda a nosné konstrukce korodují. Opravu udělá za 5,1 milionu korun bez DPH náchodská firma FAST střechy, rozhodla v úterý rada města. V soutěži bylo 11 zájemců, uvedl dnes náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Firma by opravu měla udělat tak, aby práce tréninky hokejistů omezily co nejméně.
Halu, které se také podle použitého stavebního materiálu říká Plechovka, město postavilo vedle hlavní hokejové arény v roce 2001 před mistrovstvím světa juniorů v hokeji v roce 2002. Šampionát tehdy hostil Hradec Králové spolu s Pardubicemi. Podle Řádka se v té době uvažovalo o tom, že půjde o dočasnou stavbu.
"Stávající střecha haly je v katastrofálním technickém stavu. Odkládání opravy by znamenalo vyšší riziko poruch a budoucích nákladů. Cílem opravy je prodloužit životnost objektu," řekl dříve Řádek.
Radnice podle něj zvažovala, zda udělat rozsáhlejší rekonstrukci haly za 30 až 40 milionů korun. Nakonec od toho ustoupila, protože v budoucích plánech města je přeměna celého areálu a okolí zimního stadionu. Obě hokejové haly leží v sousedství historického jádra města.
Malá hala slouží vedle tréninků a zápasů také k veřejnému bruslení. Její kapacita je 500 stojících diváků. Kapacita hlavní hokejové arény, kde své zápasy hraje extraligový Mountfield HK, je 6890 diváků.
V posledních letech město nákladem asi 80 milionů korun opravilo prostranství před hokejovou arénou, přebudovalo nedalekou křižovatku Fortna na kruhový objezd a přestavělo nástupiště městské a regionální dopravy.